Estas han sido las reacciones que dejó publicación de MrBeast en internet

En las últimas horas, el creador de contenido, MrBeast ha dado mucho de qué hablar luego de que publicara una fotografía en donde indicaba que, por su cumpleaños, regalaría 10 millones de dólares a 5 de sus seguidores, pero, para poder participar tenían que realizar una dinámica muy sencilla, que era compartir la publicación en sus redes sociales.

“Es mi cumpleaños, así que estoy regalando USD 50,000 a cinco seguidores (USD 10,000 cada uno). Todo lo que tienen que hacer es compartir este post en sus historias y etiquetar a alguien en los comentarios. También, si no me siguen, no podré enviarles un mensaje directo para avisarles que fuiste elegido ganador. Los ganadores serán escogidos en 72 horas, y se mostrarán pruebas”, dicta el post realizado en su cuenta oficial de Instagram.

Esto hizo que rápidamente los usuarios comenzaran a compartir la fotografía con la esperanza de ser uno de los participantes que se llevara el premio mayor. Sin embargo, según se comenta en algunos medios de comunicación la publicación fue eliminada por la red social antes mencionada por supuesto “Spam” y “contenido engañoso”.

No obstante, a pesar de esto, no se pudo evitar que muchos de los internautas reaccionaran ante lo escrito por el famoso creador de contenido, estos fueron algunos de los comentarios:

“Mis amigos en Insta compartiendo la imagen de MrBeast:”.

Mis amigos en insta compartiendo la imagen de Mr. Beast: pic.twitter.com/0gBYw3f6we — Daniel (@oasdfghjkld) May 8, 2023

“MrBeast llegando a las colinas de Unare a entregar los 10.000$”.

Mr.Beast llegando a las colinas de unare a entregar los 10.000$ pic.twitter.com/5YGwNWxgjn — zuñi el diablo de lloren (@fernandozuniga_) May 9, 2023

“MrBeast riéndose de los que le están haciendo publicidad gratis, por la supuesta rifa de 10.000 dólares”.

Mr Beast riéndose de los que le están haciendo publicidad gratis, por la supuesta rifa de 10.000 dólares. pic.twitter.com/eeo56HfH3g — Salppicon (@Salppicon) May 9, 2023

“Me animé a compartir la foto de MrBeast para ganarme los dólares y ahora él borró la publicación”.

Me animé a compartir la foto de Mr Beast para ganarme los dólares y ahora él borró la publicación pic.twitter.com/qTvZ0wUPll — Fermin (@furrmin1) May 9, 2023

“- Ella: ‘Seguro está pensando en otra’. - El: ‘Si MrBeast va a elegir al ganador en 72 horas, ya mi historia se va a haber borrado...’”.

- Ella: Seguro está pensando en otra.

- El: Si Mr beast va a elegir al ganador en 72 horas, ya mi historia se va a haber borrado... pic.twitter.com/HMg7F3TBWG — JorgeD. (@thejorgedz) May 8, 2023

“Yo cuando MrBeast me escriba el DM para avisarme que soy uno de los 5 seleccionados:”.