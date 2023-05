Jenna Ortega deja atrás a ‘Merlina’ para unirse a ‘Beetlejuice 2′

Tim Burton demostró en sus inicios como director que las historias de fantasmas pueden ser cómicas y divertir a toda la familia. Tal es el caso de Beetlejuice, un personaje servicial que ayudó a otros fantasmas a despojar a los humanos que viven en sus casas reales y los molestan.

Convertida en un cinta de culto y estrenada en 1988, ahora se confirmó que habrá una segunda parte, con un nuevo rostro: Jenna Ortega.

La actriz interpretará a la hija de Lydia, que hizo Winona Ryder en la primera entrega. También se espera que regrese Michael Keaton.

La actriz que se hizo popular por el papel de Merlina, protagonizará la secuela de Warner Bros. Pictures.

El Beetlejuice original también fue protagonizado por Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones y Catherine O’Hara. La función recaudó 80 millones con un presupuesto de 15 millones y ha permanecido en la conciencia de la cultura pop desde entonces, generando una serie musical y animada.

Ya es oficial, Jenna Ortega interpretará Lydia en la película Beetlejuice 2.



¿Que os parece? Estamos emocionados

Antes del debut del miércoles, Ortega le dijo a The Hollywood Reporter sobre trabajar con Burton: “Ha sido una experiencia bastante loca. He tenido la suerte de tener la oportunidad de trabajar con un director icónico que resulta ser uno de los directores más dulces con los que he trabajado, y también el más orientado a los detalles”.

OFICIAL | BEETLEJUICE 2 estrenará el 6 de septiembre de 2024.



Michael Keaton regresará y Jenna Ortega se une al cast como la hija de Lydia Deetz, papel interpretado por Winona Ryder.

¿Cuándo se estrenará?