¿En cuánto se estima la fortuna de Jamie Foxx?

Con el paso del tiempo, Jamie Foxx se ha convertido en uno de los actores más importantes del séptimo arte, por lo que no es de extrañar que su fortuna ascienda cada vez más gracias a los diferentes papeles que ha tenido en películas como: ‘Valentine’s Day’, ‘Río’, ‘Horrible Bosses’, ‘Spiderman: La amenaza de Electro’, ‘White House Down’, ‘Baby Driver’, Sleepless’, ‘Robin Hood’, ‘Spiderman: No Way Home’, entre otras.

Le puede interesar: Esta es la razón por la que Jamie Foxx sigue hospitalizado

Por este motivo, se estima que el patrimonio del artista, se encuentre en 245 millones de dólares, dinero que proviene de su participación como productor musical, cantante y actor, además de su reciente faceta como director, por lo que se estima que su fortuna continúe creciendo.

Asimismo, se tiene que Foxx ha logrado realizar inversiones inteligentes en acciones, bienes inmobiliarios sustanciales, respaldos lucrativos con los cosméticos CoverGirl. Sin contar que el famoso posee varios restaurantes de la cadena ‘Jamie el Hambriento’ que se encuentran ubicados en Washington, es dueño de un equipo de futbol americano, ha sacado su propia marca de vodka ‘Pure WonderFoxx’ y también se encuentra abordando el mercado juvenil con la venta de perfumes ‘De Jamie con Amor’ y una línea de moda que tiene por nombre ‘Jamie Foxx Seduction’, lo cual ha ayudado a que sin duda el famoso sea un legendario artista millonario.

El estado de salud de Jamie Foxx

Durante todos estos días, Jamie Foxx ha mantenido a sus fans un poco preocupados con respecto a su salud, pues recientemente el actor tuvo que ser internado de emergencia en Estados Unidos tras haber sufrido un derrame cerebral, según lo comentado por el medio ‘Marca’.

De esta manera, aunque la familia muy poco se ha pronunciado al respecto, TMZ ha dado a conocer que el artista se mantiene en compañía de sus seres queridos quienes intenta aprovechar cada momento junto a él debido, ya que, por su panorama actual, se preparan para que ocurra lo peor, manteniéndose así bajo supervisión de médicos que afirman que este tendrá que seguir en el hospital.