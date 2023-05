Fanática pide foto junto al ‘Gallo’ Elizalde, pero se niega a que este la toque

Continuando con el legado de su hermano Valentín Elizalde, Francisco ‘Gallo’ Elizalde se mantiene realizando diversas presentaciones en México y Estados Unidos, donde junto a su público entona algunos temas musicales muy conocidos en su carrera artística.

Como es bien sabido, al cantante siempre le ha gustado estar cerca de sus fans y compartir con ellos, por lo que recientemente estuvo en una improvisada convivencia con algunos de sus seguidores en donde se aprecia el momento en que una de las chicas le pide tomarse una fotografía junto a él, pero al mismo tiempo le dice que por favor no la toque, acción que hizo que usuarios en redes sociales la criticaran, catalogándola incluso como “Lady Intocable”.

Así reaccionó el ‘Gallo’ Elizalde ante la acción de la joven

En el video que tiene una duración de tan solo 27 segundos, se puede apreciar como un chico está junto al cantante tomándose una fotografía, pero luego una mujer aparece para preguntarse si también podía tomarse una con ella.

Es así como la joven se acerca al famoso cantante, pero cuando este intentó colocar su brazo por encima de sus hombros para poder capturar ese momento, esta los esquiva diciéndole: “Sin tocar, ¿Vale?”, por lo que ‘El Gallo’ decidió quitar sus manos para que ella se sintiera más cómoda.

No obstante, a pesar de que Elizalde no demostró ningún tipo de molestia, en redes sociales ocurrió todo lo contrario, ya que muchos lo tomaron como un desplante innecesario que esta le hizo al famoso, mientras que otros la defendieron alegando que cada persona tiene derecho a expresarse como desee y que es mejor no juzgarla.

Por otro lado, un poco después de esto, el ‘Gallo’ apareció en otro material audiovisual realizando una especie de parodia al video que se hizo viral en redes sociales.