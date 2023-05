Maestro pierde la vida por balonazo que le dio un estudiante

En redes sociales, existen muchos relatos de adolescentes que describen la terrible historia que vivieron a la hora de asistir a la escuela. Algunos de sus compañeros los acosaban y provocaban severos daños físicos y psicológicos. Pese a las constantes estrategias para erradicar este problema, siguen pasando muchos actos ofensivos entre los estudiantes e incluso hay menores que atacan a sus maestros. En las últimas horas se dio a conocer la historia de Ricardo Alberto Cervantes, un maestro que perdió la vida a causa de un supuesto balonazo.

Algunos medios locales aseguraron que el docente, perteneciente a la Telesecudaria número 1070, localizada en la colonia Centro Familiar Soledad, en León: “falleció tras presuntamente ser golpeado con un balón a la altura de la sien derecha”. Ricardo era un profesor de la asignatura Español que se preocupaba por todos sus estudiantes. De acuerdo con los familiares del occiso, el golpe fue intencional.

muere profesor de #Telesecundaria tras recibir un balonazo en la sien por parte de un estudiante en #Guanajuato

El maestro fue llevado al #ISSSTE donde su lesión no fue debidamente valorada y murió, familiares del profesor Ricardo Alberto Cervantes piden esclarecer la #Tragedia pic.twitter.com/Ng8Z81uKva — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) May 9, 2023

Diana Zamorano, hermana del profesor, denunció en redes sociales que el joven responsable le habría lanzado el balón a propósito, asegurando que no era la primera vez que su hermano había recibido una agresión por la misma persona. En el mismo informe del portal, Diana aseveró que la “directora del plantel minimizó el hecho y no ha hecho gran cosa al respecto, y que el ISSSTE incurrió en negligencia en contra del profesor, pues a pesar de la lesión lo envió a su casa con una receta de diclofenaco para el dolor. El profesor falleció horas más tarde”.

