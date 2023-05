Robert De Niro se convierte nuevamente en padre a los 79 años

Robert De Niro (Benjo Arwas/Contour by Getty Images)

El próximo 17 de agosto, el reconocido actor estadounidense, Robert De Niro, cumple la edad de 80 años y lo hace manteniendo una sólida carrera activa con múltiples estrenos en la gran pantalla.

No obstante, a nivel personal, el ritmo de vida de De Niro se mantiene el mismo nivel, a pesar de contar con 6 hijos, de sus tres matrimonios, que terminaron en divorcio.

En medio de una charla con el programa Entertainment Tonight Canadá, Robert reveló lo importante que es hacer todo por el bien de sus hijos: “No hay forma de evitarlo con los niños, no me gusta tener que establecer la ley y cosas así, pero, a veces, simplemente, no tienes otra opción, siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda”.

La periodista Brittnee Blair le hizo una mención sobre sus seis hijos, a lo que De Niro le respondió: “Siete, en realidad… Acabo de tener un bebé”, sin embargo, no dio más detalles sobre quién sería la madre, qué día nació o el nombre.

Horas después, el representante del actor confirmó la noticia para CNN.

Robert De Niro como padre

Robert De Niro tiene seis hijos de tres relaciones diferentes. Su primer hijo, Drena De Niro, nació en 1976 y es fruto de su matrimonio con la actriz Diahnne Abbott. Tienen también un hijo llamado Raphael De Niro.

Luego, De Niro tuvo gemelos a través de una relación con Toukie Smith, una actriz y modelo. Los gemelos, nacidos en 1995, se llaman Julian Henry De Niro y Aaron Kendrick De Niro Jr.

Su relación más conocida fue con Grace Hightower, con quien se casó en 1997. Tienen dos hijos juntos. El primero es un niño llamado Elliot De Niro, nacido en 1998, y la segunda es una niña llamada Helen Grace De Niro, nacida en 2011.

A pesar de las diferentes relaciones, Robert De Niro ha mantenido una relación cercana y amorosa con todos sus hijos, demostrando su dedicación como padre a lo largo de los años.