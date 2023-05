Luis Miguel no llevará al altar a su hija Michelle Salas por esta importante razón

El comentario que surgió de parte del reconocido organizador de certámenes de belleza, Osmel Sousa, sobre la boda de Michelle Salas y su novio Danilo Díaz, terminó siendo realidad. Recientemente se conoció que la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se comprometió en matrimonio con su novio desde hace siete años.

Ante esta noticia, muchos esperaban que “El Sol de México” entregara a su primogénita al altar, toda vez que ambos tienen una mejor relación, vale recordar que padre e hija se saludaron en Nuevo York, tras un viaje donde coincidieron. Para sorpresa de todos, no será Luis Miguel quien llegue al altar con su hija sino la madre de esta, Stephanie Salas.

Michelle Salas / Danilo Diaz Granados / Luis Miguel Instagram: @michellesalasb

Hasta el momento se desconoce la fecha del enlace nupcial y los detalles propios de esta unión, salvo que quién la acompañará agarrada de la mano, así lo hizo saber la propia Stephanie en un comentario en la publicación de Instagram.

“Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… ¡así que me agarras fuerte!”, refirió la novia de Humberto Zurita.

Michelle Salas y Danilo Diaz Instagram: @michelesalasb (Instagram: @michelesalasb)

Este comentario definitivamente da cuenta que será ella quien entregue a su hija ante los ojos de Dios y no como muchos llegaron a presumir. Muchos seguidores de redes sociales llegaron a preguntar si el intérprete de No se tú y Cuando calienta el sol igualmente estará presente durante la ceremonia junto a su novia Paloma Cuevas.

Michelle Salas lo hace distinto:

Desde que el pasado siete de mayo se conoció sobre el matrimonio Díaz - Salas, diversas son las manifestaciones de afecto que ha recibido la influencer y su novio empresario.

“Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor. Viva el amor ¡Felicidades, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados!”, escribió Stephanie Salas.

Novio de Michelle Salas La actriz se reconcilió con el empresario venezolano, Danilo Díaz.- Pinterest.

Por su parte su abuela Sylvia Pasquel también se manifestó por este anuncio de boda: “Ya tiene mucho en la familia. Lo queremos bien, es un buen muchacho, es de buena familia. Conocemos a su familia. Mientras ella esté contenta y esté bien, es lo más importante”, mencionó. “”Lo mejor es siempre ser novios. Seguir en el romance, tenerse atenciones y seguirse conquistando todos los días como cuando eran novios. Es la mejor receta”.