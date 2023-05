¡Romperá la taquilla! Estiman que esta será la recaudación de Spiderman Across the Spider-Verse en su fin de semana de estreno

Spider-Man: Into the Spider-Verse son brutales

Spiderman: Across the Spider-Verse está lista para hacer su impacto en la taquilla nacional durante el fin de semana del 2 al 4 de junio. De acuerdo con fuentes cercanas a los datos de investigación, se estima que la película logrará una recaudación multimillonaria en esos primeros tres días de estreno.

En 2018, Into the Spider-Verse, producida por los talentosos Phil Lord y Christopher Miller, cautivó a las audiencias y superó las expectativas al recaudar impresionantes 35.6 millones de pesos en su estreno nacional, convirtiéndose en un fenómeno taquillero al alcanzar más de 384.2 millones de pesos a nivel mundial.

También te puede interesar: La brutal referencia al MCU que aparece en el tráiler de Spiderman: Across the Spider-Verse

En esta ocasión, Across the Spider-Verse retoma la historia de Miles Morales/Spiderman, con la voz de Shameik Moore, y Gwen Stacy/Spider-Gwen, con la voz de Hailee Steinfeld, transportándonos nuevamente al fascinante multiverso de los Spider-People. Entre los nuevos integrantes del elenco de voces se encuentra la talentosa Issa Rae, quien dará voz a Jessica Drew.

Lord y Miller, reconocidos productores y guionistas, regresan para brindarnos otra experiencia cinematográfica única, junto con la colaboración de David Callaham en la redacción del guión.

Este emocionante estreno es solo el comienzo, ya que se espera que sea seguido por otra secuela, Spiderman: Beyond the Spider-Verse, programada para el año 2024, prometiendo continuar expandiendo el universo de Spider-Man en la pantalla grande.

Las expectativas de recaudación duplican a la recuela, situando en cifras que van entre 70 y 80 millones de pesos en su primer fin de semana, según reseña The Hollywood Reporter. El 1 de junio Spiderman: Across the Spider-Verse llegará a las salas de cine de México y el resto del mundo.