¿Anuel o Feid? Usuarios opinan cuál de los dos es mejor para Karol G

Luego de que se anunciara la ruptura amorosa de Karol G y Anuel AA, los reflectores han estado sobre ellos, pues además de ser una de las parejas más importantes de la farándula, también se ha tenido la curiosidad de quien será el próximo romance de la colombiana ahora que tiene un poco más de 2 años soltera, debido a que el puertorriqueño, un poco después de su separación mostró que tenía una relación amorosa con Yailin ‘La más Viral’.

Sin embargo, muchos de los rumores que se indican en redes sociales arrojan que Feid sería la nueva pareja de la originaria de Medellín, aunque hasta el momento no ha sido confirmado por ninguno de los cantantes.

Por este motivo, luego de que Anuel AA diera a conocer que ya no estará con Yailin, este se ha encargado de volver a mencionar a Karol G en sus canciones y conciertos, de hecho, también ha nombrado a Feid en algunas frases como: “¿Será que Feid la dejó?”, lo que llamó la atención del público que se ha mantenido en expectativa y hasta ha especulado que estos pudieran regresar en cualquier momento.

¿Anuel o Feid?

De esta manera, en medio del momento más exitoso de su carrera, fanáticos de Karol G debatieron en redes sociales cuál de los dos famosos sería mejor para ella, creando así opiniones divididas, ya que muchos prefieren que esté con Anuel, otros con Ferxxo y otros afirman que es mejor seguir sola.

“Con cualquiera que la haga feliz, menos Anuel. Ella no debe ir para atrás. El pasado solo tiene dolores y arrepentimientos, lo bonito que sucedió al principio ya está manchado y nunca volverá ser lo mismo. Anuel no la supo valorar y por eso no se la merece, Karol búscate a alguien que no solo te haga feliz, sino que también que te sepa valorar y pase sus días tratando de merecerte siempre, porque tú lo mereces”.

“Con Feid, obvio, porque volver con alguien tan inestable, que te cambia por otra que según ama con locura, se casa, tiene un hijo y ahora no están, pues allí no es”.

“Con Anuel obvio, porque él es el amor de su vida”.

“Ninguno, mejor está sola”.