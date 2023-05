Esta es la última canción que grabó Carlos Parra para su novia

Recientemente se dio a conocer el fallecimiento de Carlos Parra, el vocalista del grupo Los Parras, a sus 25 años de edad, lo cual ha conmocionado mucho al mundo del espectáculo mexicano, ya que han sido muchas las figuras que han dejado muy pronto este mundo en tan poco tiempo.

Con esta noticia, los reflectores se han enfocado en la agrupación musical, que este 9 de mayo compartió lo que sería la última canción que el famoso grabó y según se indica en la publicación realizada en redes sociales, también dedicó a su novia Lillian Griego, a quien consideró el amor de su vida.

Fue desde la cuenta de Instagram de la banda musical que dieron a conocer este tema que no había salido a la luz pública, por lo que integrantes de ‘Los Parras’ se encargaron de dedicar unas emotivas palabras para así despedir a su compañero.

“Con mucho cariño les compartimos este video de la canción que nuestro Carlos estaba ansioso por sacar para el amor de su vida Lilian Griego”, dice. “...Descansa en paz hermanito hermoso y desde el cielo canta esta canción que te vamos a seguir escuchando siempre... te amamos con todo nuestro corazón”, indica el emotivo mensaje.

Dentro del material audiovisual, se puede observar al cantante dentro del estudio de grabación, mientras que afuera se encuentra Lillian Griego, quien muestra su emoción al escuchar por primera vez la letra de esta canción dedicada a ella.

“Siempre supe que eras tú al cruzar nuestras miradas... supe que eras mi destino, no sé ni cómo me acerqué, fue un imán... que aquí llegué y me sentí correspondido... y es que eres tú la mujer que yo soñaba... y poderla presumir, sí, sí eres tú, la mitad que me faltaba... no pienso dejarte ir, acompáñame en mi viaje que yo contigo soy feliz...”, dicta un fragmento de la canción.