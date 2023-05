¿Por qué Emma Watson se alejó de la actuación? Esto dijo la famosa

"The Circle" Paris Photocall At Hotel Le Bristol In Paris Emma Watson attends "The Circle" Paris Photocall at Hotel Le Bristol on June 22, 2017 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Emma Watson es una actriz conocida principalmente por el papel de ‘Hermione Granger’ en la grandiosa saga de Harry Potter, una de las más populares a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de ser una de las famosas más reconocidas, esta se ha alejado de las pantallas en los últimos años, por razones que no habían sido reveladas, hasta ahora.

Sucede, que Watson decidió dar una pausa a su carrera, que a pesar de que su carrera iba en ascenso, pues además de la producción antes mencionada también tuvo la oportunidad de participar en películas como ‘Mujercitas’ o ‘Las Ventajas de ser Invisible’, en donde tuvo papeles protagónicos, revelando para el medio Financial Times que no se sentía feliz.

“No estaba muy feliz, si te soy sincera”, afirma. “Creo que me sentí un poco enjaulada. Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararse frente a una película y que todos los periodistas puedan decir: ‘¿Cómo se alinea esto con su punto de vista?’ Fue muy difícil tener que ser la cara y el vocero de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”, explicó.

“Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante, porque no tenía voz, no tenía nada que decir. Y comencé a darme cuenta de que solo quería pararme frente a cosas en las que, si alguien me iba a criticar, podría decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí mismo, ‘Sí, lo arruiné. fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor’”, dijo Watson.

Asimismo, Emma recordó que en el 2022 escribió y dirigió una importante campaña publicitaria para Prada, lo cual consideró que fue un importante momento para ella.

“La gente siempre me decía que debía dirigir y producir, incluso cuando estaba en Potter. Me preocupaba que fuera solo técnico, no creativo, y que no pudiera aportar lo que creo que es probablemente mi conjunto de habilidades. Solo Alex (su hermano) vino a mí con esto y los amigos pidiéndome favores: ‘Necesito hacer una sesión de fotos’ o ‘Estoy haciendo un video’, lo que me hizo darme cuenta de que en realidad sé mucho sobre eso. Ser director parecía inalcanzable. No creo que tuviera ninguna confianza en eso. Sé que parece raro. Quiero decir, crecí en un set de filmación”

Por otro lado, la actriz confesó que junto a su Hermano empezó a emprender un nuevo proyecto, lanzando de esta manera ‘Renais’, una ginebra que, según explica “sabe a nostalgia”, pues se encuentra llena de tradición y es inspirada en los viñedos que plantó Chris Watson, su padre.