¿Se alejan? Grafóloga habla de la relación de Bad Bunny y Kendall Jenner

En las últimas semanas, Bad Bunny y Kendall Jenner han sido muy mencionados, ya que continuamente se han mostrado juntos en público. Y es que, recientemente asistieron al partido de Los Ángeles Lakers, haciendo notar un poco la distancia que mantiene uno de ellos, por lo que la grafóloga Maryfer Centeno analizó las imágenes de la cita.

Fue a través de redes sociales, que comenzaron a recorrer las imágenes donde ambos aparecen juntos y hasta de hecho, utilizan un atuendo muy parecido para así combinar, pero a pesar de eso y de que a ambos se les ve muy sonrientes, la experta en lenguaje corporal asegura que la famosa modelo no se siente cómoda conviviendo con el llamado ‘Conejo Malo’.

De esta manera, basándose en las fotografías, Centeno aseguró que Kendall trata todo el tiempo de guardar distancia, demostrando así que no se encuentra en la misma sintonía que el intérprete de ‘Ojitos Lindos’.

“Fíjense a dónde van las piernas. Las piernas de Kendall Jenner van en dirección contraria a donde está Bad Bunny. Las piernas de Bad Bunny son las que se acercan a las piernas de ella. Con los ejes del cuerpo los pies dicen donde realmente quieres estar”, indica Centeno en uno de los videos publicados en su cuenta de Instagram.

Asimismo, hablando sobre las expresiones de la pareja, dijo que también se hacía notar la incomodidad que tenía la modelo, además de la distancia que en su momento mostraba.

“Ahora quiero que veas el rostro de incomodidad que hace en algunos momentos… Todo el tiempo la distancia proxémica se vuelve una distancia personal, no íntima, por eso ves que los cuerpos no se están realmente tocando, sino que hay distancia entre ellos”, afirma, agregando que Benito era el que se veía más interesado en ella.

“Él se ve mucho más interesado que ella y puede ser un tema circunstancial, pero ve este rostro, pero ve este rostro, es un rostro de sorpresa, como si hubiera recibido algo que no le gustó”, indica.

Por otro lado, Mryfer Centenó realizó otra publicación en donde analiza un poco más el lenguaje corporal, tanto de Bad Bunny, como de Kendall Jenner, en donde explica que, a pesar de ser una pareja muy carismática, ella, sobre todo, se mantiene guardando distancia corporal y de hecho no lo busca tampoco con la mirada.

“Quiero que vean como ella parece alejarse de alguna forma de donde está él, ni si quiera lo voltea a ver, esa es una cosa en las relaciones de pareja es que los cuerpos se buscan, cuando tu estás enamorado de alguien, de forma inconsciente vas a estar buscando a esa persona, entiendo perfectamente que están entrando a un juego en Los Ángeles, entiendo perfectamente el contexto, lo que es atípico, lo cual no quiere decir que sea malo, simplemente no es así de forma común, es que está ella parece que está pensando únicamente en sí misma, está muy cariñosa saludando a la gente, pero en ningún momento hacen contacto visual y no digas físico, también se toca con los ojos, aquí ni si quiera hay contacto visual”, dice.

“Ahora quiero que veas esto, esta es distancia proxémica, la distancia que hay entre dos cuerpos, es muy amplia para ser una relación de pareja e incluso parece que cuando le está contando algo, él es quien se acerca, y ella… Incluso podría parecer un rostro de incomodidad, cuando ella le cuenta un ‘secretito’, lo que sucede es que él se acerca, pero ella sigue teniendo el brazo a manera de barrera, como si el brazo fuera este muro que la aleja o que permite que no sea todo el contacto, él en cambio, sí busca el contacto con ella, son una pareja muy atractiva, muy carismática, pero creo que este no fue el mejor momento”.