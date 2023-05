Aislinn Derbez le revela a su papá que tenía miedo de ser constantemente comparada con él

Aislinn Derbez invitó a su progenitor, Eugenio Derbez, a su podcast “La Magia del Caos”, y ambos compartieron varias anécdotas familiares y también algunos de sus temores y pensamientos.

Como, por ejemplo, que la actriz dudó en dedicarse a esta profesión porque temía ser comparada constantemente con su papá y todo lo que había logrado en su carrera, no quería estar siempre bajo su sombra.

“Yo no quería ser actriz porque me daba miedo, me daba pánico ser actriz y que me compararan contigo y me dijeran: ‘ay sí, solo quiere ser actriz porque es hija de Eugenio Derbez’”, confesó Aislinn Derbez.

Por su parte, Eugenio Derbez admitió que comprendía muy bien cómo se sentía, porque a él también lo compararon mucho con su madre, Silvia Derbez, una primera actriz.

Otro de los temas que hablaron Eugenio Derbez y su hija, fue el comportamiento que tuvo mientras crecía, ya que Aislinn Derbez considera que ese temor de ser actriz la hizo actuar muy rebelde con su padre.

“Crecí como siendo bastante rebelde y que también me di cuenta sí había por ahí una cierta sensación de tengo miedo con mi carrera y mi futuro, porque constantemente me van a estar comparando con mi papá”, detalló la hija del comediante.

Pero gracias a las terapias y, tal vez, a la madurez que ha alcanzado, aprendió a valorar el éxito de su padre Eugenio Derbez. “Hoy en día digo: ‘wow, ve el papá que tengo, ve todo lo que mi papá me ha dado, ve todas las puertas que mi papá me ha abierto’”.

Eugenio Derbez expresó su admiración por lo independiente que es su hija, Aislinn Derbez, y le compartió que, debido a su profesión, últimamente se ha sentido atrapado por tener que trabajar prácticamente a diario, por lo que ambos prometieron tomarse un tiempo de vacaciones.