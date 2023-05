Bad Bunny comparte adelanto de tema musical y emociona a seguidores

Bad Bunny se presentó en el Escenario Coachella en el Festival Coachella 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Tras haber recibido varias críticas por la supuesta relación que mantienen con Kendall Jenner, Bad Bunny ha logrado sorprender una vez más a sus fans con lo que pudiera ser un nuevo tema musical, y es que el cantante siempre ha podido cautivar a todos con su trabajo, sobre todo por el hecho de haber anunciado un pequeño descanso en este año.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el artista compartió un video en donde aparece en una habitación, mientras se escucha una canción desconocida de fondo, por lo que causó expectativas de que pudiera llegar un nuevo sencillo.

“Chécate esto”, dice el intérprete de ‘Ojitos lindos’ en el material audiovisual, para luego reproducir el nuevo tema que tiene el mismo ritmo que usaba en su primer disco ‘X100pre’ y, aunque no se sabe aún de qué se trata, o que título lleva, ha dejado a sus fans emocionados al saber que pudiera venir un nuevo álbum.

“Si te olvidaste de mí, que es una noche nomás, que no se vuelva a repetir, tal vez, y si te vuelvo a encontrar, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar”, dicta una parte de la pista musical que aparece unas semanas después de que Benito lanzara su tema ‘Un x100to’ junto a la agrupación mexicana Grupo Frontera.

Reacción en redes sociales

Luego de que se diera a conocer una parte de la canción, que se supone es un nuevo tema del Conejo Malo, muchos de los usuarios reaccionaron en redes sociales, ofreciendo su opinión al respecto, esto fue lo que dijeron algunos:

“¡Se viene nueva música de Benito!”

“Ese pedacito y ya me encanta”.

“¿No y que iba a descansar este año?”.

“Éxitos, espero tu música pronto”.

“¡Temazo!”.

“Sácalo ya Bad Bunny, esa intro uff”.

“¡Ya me encanta la canción!”.