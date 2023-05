Erik Rubín revela la verdadera razón por la que se separa de Andrea Legarreta

En febrero del presente año, Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación, dejando a todos sorprendidos debido a que eran considerados unos de los matrimonios más sólidos de la farándula mexicana, ya que ambos tenían más de 20 años unidos y dos hijas en común, además de siempre demostrar en público el amor que se tenían.

No obstante, a pesar de todos los comentarios que se pueden observar en redes sociales, los famosos han decidido mantener su relación familiar, pues aseguran que sus dos hijas son el motor principal para ellos y siempre buscan velar por el bienestar de ellas.

“¡Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros! Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”, indica la publicación con la que hicieron oficial su ruptura.

¿Por qué se separaron Erik Rubín y Andrea Legarreta?

Sucede que durante una entrevista realizada para la revista Quien, Erik Rubín reveló que la verdadera razón por la que se separó de Andrea Legarreta, indicando que todo se debe a un consejo dado por expertos, ya que habían acudido a terapeutas para arreglar algunos asuntos de pareja.

“Es un ejercicio que nos recomendaron en terapia y que estamos llevando a cabo. Estamos abiertos a cualquier resolución, sabemos que cualquier cosa puede pasar, tanto darnos cuenta qué es lo mejor para los dos o que nuestra vida es estar juntos”, explicó.

Asimismo, el cantante aseguró que al inicio era más fácil seguir en pareja antes de realizar este ejercicio, por lo que asistieron a varios terapeutas antes de intentarlo.

“Es algo que nos recomendaron desde hace algunos años y que es difícil tomar esa decisión. Vas con otras personas, con otra terapeuta y nos sugirieron lo mismo, entonces llega un momento en el cual... seguíamos teniendo la misma situación, entonces ya no te queda de otra, no puedes hacer tonto”, dijo, afirmando que hasta el momento no se sabe si regresarán o el adiós será para siempre.