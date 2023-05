La drástica decisión que tomó Yailin ‘La más viral’ con su hija Cattleya, tras saber que Anuel quiere volver con Karol G

Como es bien sabido, desde hace varios meses, Anuel AA ha dado mucho de que hablar en redes sociales, pues luego de su ruptura con Karol G, inicia una relación sentimental con Yailin ‘La más viral’, con quien unos meses más tarde se casa, pero, a pesar de mostrarse amorosos en redes sociales, este romance no duró mucho tiempo.

Sin embargo, un poco después ambos anunciaron que esperaban un nuevo integrante en su familia, una niña a la que pronto llamarían Cattleya y, aunque los dos se han mantenido separados, el cantante aseguró que él estaría pendiente de sus hijos.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, dijo

“Pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado hasta tal vez se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que yo soy un mal ser humano pensando que estaba negando a una de mis hijas, sabiendo que era mía”, aseguró.

La drástica decisión de Yailin

Luego de que Anuel se separara de Yailin, nuevamente ha estado nombrando a Karol G en sus conciertos y hasta le ha escrito canciones, lo que ha conllevado a todos a pensar que este quiere regresar con la colombiana, aunque ella no ha respondido ninguna de sus indirectas, pero si eliminó sus fotos y hasta dejó de seguirlo en redes sociales.

No obstante, la que más tomó venganza en todo este asunto ha sido Yailin ‘La más viral’, pues decidió quitarle el apellido Gazmey (a menos en redes sociales) a su hija Cattleya, colocándole el suyo, Guillermo.

Asimismo, la rapera de 20 años de edad eliminó las fotografías del nacimiento de la pequeña en donde aparece Anuel, por lo que se dice que esta se encuentra molesta tras los anuncios realizados por el cantante.

En el perfil de la hija de Yailin y Anuel, se pueden observar algunas imágenes de ecografías, otra de su madre posando frente al espejo y luego de su nacimiento algunas fotos de espalda y tapándole su rostro, ya que la cantante aseguró que no mostrarían la cara de la bebé por el momento.