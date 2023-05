Lolita Ayala: El duro momento que tuvo que presenciar cuando era una niña

Con el paso del tiempo, Lolita Ayala se convirtió en una de las figuras femeninas más importantes de México y, a pesar de que esta tiene aproximadamente 7 años fuera de las pantallas, asegura que en este momento no tiene intenciones de regresar al medio de comunicación que le abrió las puertas durante décadas.

Hace unos días, la famosa fue captada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde ofreció detalles sobre su salud, pues el pasado 24 de marzo Lolita declaró que ahora estaba caminando mejor, luego de que en el 2015 sufriera aparatoso accidente desde un helicóptero en el que cayó de una altura de 5 metros.

“No tengo nada que decir, estoy mucho mejor, ya camino, nada más que ahorita con las distancias me pusieron la silla de ruedas, pero camino ya muy bien, estaban esperándome, me quería escapar de esto”, confesó Lolita, agregando que no regresaría a la televisión.

“Ningún proyecto para la televisión, hago muchas cositas, pero pequeñas que salen en las redes y algunos comerciales. A la televisión no, ya no”,

El duro momento que Lolita Ayala tuvo que pasar en su infancia

Luego de que se recordara el accidente aéreo que tuvo Lolita Ayala, usuarios en redes sociales también reavivaron uno de los duros momentos que la afamada periodista confesó durante una entrevista realizada por TvNotas. Se trata de la trágica historia de su padre, Rodolfo, que fue asesinado por su madre, cuando Lolita aún era una niña.

Sucede que, en el año 2015, la comunicadora reveló lo que ocurrió con su padre, quien fue médico cirujano, maestro de la Academia de Medicina y creador del primer Banco de sangre de México.

De acuerdo a lo que explicó Ayala, su madre al parecer tuvo un ataque de celos y accionó contra el reconocido doctor el arma de fuego, para dispararle frente a ella cuando tenía 10 años de edad.

“Por fortuna, pude salir ilesa de eso, emocionalmente, digo. Sí me dolió, como no tienes una idea; fue una tragedia”, dijo.

Asimismo, se tiene que luego de haber sido publicada la información por la revista, Lolita no pudo dejar de mostrar su sorpresa, pues a través de Twitter expresó su descontento con los colegas y aseguró que las declaraciones ofrecidas fueron sacadas de contexto.

“Sobre la publicación de una nota amarillista en TVNotas en torno a mi historia familiar, lamento la falta de verdad y profesionalismo… La entrevista me fue solicitada a nombre de otro medio, lo que supone una emboscada y un engaño”, escribió la periodista en sus redes sociales.

“Es lamentable que, con el afán de vender, esta revista haga gala de falsedad y enturbie la labor de reporteros profesionales”, dijo.