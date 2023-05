Shakira lanza video oficial de su canción ‘Acróstico’ junto a Milan y Sasha

Shakira sigue sorprendiendo a sus fans. En el momento preciso lanza nueva producción musical tocando sensibilidades. La cantante quien ha afrontado la separación con el exfutbolista Gerard Piqué componiendo canciones, vuelve a dejar a todos con la boca abierta y ahora sus hijos Milan y Sasha son los protagonistas con ‘Acróstico’. Ambos aparecen interpretando este nuevo sencillo de la artista y tocando el piano junto a ella.

La colombiana ha tenido todo planificado y con esta interpretación llega a las fibras de sus fanáticos. Desde sus redes sociales, Shakira expresó sus palabras junto a un fragmento del video oficial de su nuevo tema.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, expresó la barranquillera.

Fue evidente la reacción de los internautas que explotaron con comentarios del videoclip.

“Wow nada como la conexión divina de una madre!!! Y tu talento en las venas de tus hermosos hijos… En hora buena hermosa”, “La 1ra vez, que la escuché llore de emoción con mi bebé a mi lado... Es una canción tan maravillosa que hace sentir mariposas en el estómago”.

“De pies descalzos hasta aquí y de aquí a la luna mi Shak hermosa!!! Gracias por esta joya de canción”, “Hermoso sin duda alguna, no hay mejor amor y medicina para una mujer que el amor de nuestros hijos. Gracias por ser la voz de todas nosotras”, son algunos de los mensajes de los fans.

No ha podido ser mejor este 2023 para la intérprete de Te felicito, Monotonía y Session #53 que por si fuera poco fue nombrada mujer del año en los premios Billboard dejando a la comunidad latina en alto.