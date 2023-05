¿Son Novios? Karely Ruiz revela la verdadera relación que tiene con Santa Fe Klan

Luego de que Karely Ruiz y Santa Fe Klan se mostraran muy amorosos en redes sociales, no han dejado de ser tema de conversación las mismas, pues muchos aseguran que esto va más allá de un simple video, ya que luego de que se estrenara el tema musical, ambos continúan publicando fotografías juntos.

De esta manera, en una reciente conversación con el Podcast ‘Chismecito con café’, la modelo de OnlyFans aclaró que era lo que sucedía entre ella y el cantante, pues además de las diversas imágenes que recorren internet, también se hizo público el beso que se dieron en el concierto de Nuevo León, lo que al parecer dio pie a ver que esta relación no era solamente laboral.

“Toda la gente empezó a hacer chismes y fue cuando me besó en Monterrey y dijimos ‘esto ya no es de una colaboración’, lo platicamos y estamos dejando que fluya, si se da algo pues que bien y si no, ahí está mi amistad”, aseguró Ruiz.

Asimismo, la famosa mencionó que su amistad con Santa Fe Klan se volvió más sólida luego de que empezaron a hablar, pues se dieron cuenta que tanto en su vida profesional, como privada han tenido diversas cosas en común, entre estas la manera en que ambos surgieron y llegaron a obtener popularidad.

“Al principio si hubo amistad, tuvimos una conexión buena pues los dos venimos de abajo, yo le conté mi historia y él me contó su historia, fuera de las redes, porque uno sabe lo que vive”, confesó.

Por otro lado, Karely Ruiz también habló sobre la manera en que se dieron las cosas, indicando que la primera vez que grabaron la canción ‘Sabes’, le había costado un poco interactuar con él, pues no se habían visto antes, pero que a medida que continuaban trabajando, todo fue fluyendo de manera natural y pudieron tener una mejor cercanía.

“Conectamos muy bien, grabamos, la primera vez estábamos nerviosos porque no nos conocíamos en persona, pero después todo fluyó y nos quedamos platicando hasta la madrugada”, indicó.