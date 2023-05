Yeri Mua: ¿Cuántas cirugías tiene la Influencer?

A pesar de las críticas que se han visto en redes sociales hacía Yeri Mua, esta se ha convertido en una de las influencer más rentables gracias a su contenido y ahora, con el anuncio de su gira junto a Kunno, ambos fueron invitados al programa Pinky Promise en donde hablaron un poco sobre su vida.

Es así como, la famosa tuvo la oportunidad de compartir con todos algunas anécdotas, entre estas reveló cuántas veces ha pasado por el quirófano para hacerse unos “arreglitos”, pues no se sentía muy conforme con su cuerpo.

Y es que, desde sus 19 años, la joven tenía muchos complejos con respecto a su cuerpo, ya que en sus inicios como YouTuber era muy atacada por su apariencia, pasando así por aproximadamente 5 cirugías para poder verse mejor.

“De diecinueve a veinte me sometí a quirófano como cuatro o cinco veces, porque todos esos comentarios y todo eso que estaba pasando en mi vida me estaba afectando entonces yo decía no, me tengo que operar, primero me hice la lipo y dije nada más la lipo no me voy a hacer nada más (...) ya luego la rino nada más ya luego no, no, otra lipo no chichis, no luego lipopapada, no carillas, todo me empecé a hacer”, comentó Mua.

Asimismo, la joven de 20 años confesó que pasó por un momento un poco difícil en su vida, y es que mientras estaba con unos amigos, estos abusaron de ella, además de suministrarle sustancias tóxicas, por lo que muy poco recuerda lo que sucedió.

“Tuve lagunas mentales, porque claramente me drogaron, no sé qué echaron en la bebida, tengo memorias de lo que pasé esa noche, que fue cuando estaba en el carro. Ahorita hoy en día, aun no entiendo realmente si lo que pasó, fue algo que ellos mismos planearon, o sea, fue una situación muy difícil, porque abusaron de mí en el carro, esta persona que me estaba dando las bebidas, pasó una patrulla y solamente así fue cuando me dejó ir”, dijo la famosa durante la conversación.