¡Arrepentido! Hijo de Mariana Levy asume que fue su culpa haberse distanciado de Ana Bárbara

José Emilio Fernández es el hijo de Mariana Levy y José María Fernández. La recordada actriz murió en el año 2005 y posterior a eso, su pareja decidió hacer una nueva vida con la artista Ana Bárbara. Desde entonces los hijos de la siempre querida Mariana pasaron a recibir el cariño y atención de la cantante y por ciertas circunstancias, esos lazos fraternos se interrumpieron.

José Emilio Levy le pidió perdón a Ana Bárbara a través de una entrevista que nos dio hace unos días y la cantante ya respondió. 😱https://t.co/anJMDccgO6 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 14, 2023

¿Qué pasó?

Ahora que José Emilio tiene 18 años confesó que está distanciado de Ana Bárbara, debido a la actitud que él tuvo con ella hace algunos meses y expresó que busca tener una reconciliación con la cantante. Asumió la culpa y está dispuesto a pedir perdón.

“Lamentablemente, por cuestiones mías de que yo la cag** en gran medida con ella, me porte mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que en tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuenta quedé muy mal con ella”, comentó en una entrevista para TVNotas”.

Ana Bárbara y sus hijos dan una sentida despedida a José Emilio, hijo de Mariana Levy. 😥https://t.co/xKB3MflZL2 — Programa Hoy (@programa_hoy) December 21, 2020

Desde que José Emilio y Paula quedaron sin su madre, Ana Bárbara sirvió de cuna para darles el amor y atención como si fuera Mariana Levy pero el crecimiento y las diferencias comenzaron a alejar al joven. Fue justo en el mes de abril cuando los sentimientos volvieron a él por la celebración del cumpleaños 57 de la siempre recordada Mariana y consideró conveniente lograr una reconciliación.

“Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores, eran bastante malas. Yo todo el tiempo con cara de enojón, de mal humor, no agradecía nada. Me quería invitar de viaje y yo le decía que no, que me quería quedar en la casa, o si estábamos en algún lado, que ya me quería regresar. Mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí. Honestamente, reconozco que fui muy malagradecido con ella”, expresó.