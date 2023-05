ATL se va de tour con su nuevo disco ‘Nene fresa’

ATL Garza Romero, mejor conocido como ATL es un cantante mexicano que se ha posicionado por presentar una propuesta innovadora al combinar varios géneros musicales, la cual volvió a plasmar en su más reciente trabajo titulado ‘Nene fresa’, mismo con el que comenzará su gira por distintas partes de México.

También te puede interesar: Peso Pluma, listo para ampliar su territorio musical pese a los detractores

Desde su juventud el cantante se interesó por construir una carrera en la industria musical, es por ello que con tan solo 15 años comenzó a componer canciones y con el paso de los años fue que encontró su esencia como artista, misma que plasmó con ‘Nene fresa’.

Entrevista con ATL

Para Publimetro, ATL habló sobre el proceso que siguió para recopilar al rededor de 27 canciones en un álbum, además de las emociones que experimenta previo al arranque de su gira y las expectativas que tiene para su futuro como artista.

El intérprete se mantuvo enfocado explorando otra faceta dentro de la industria del entretenimiento, pero luego del confinamiento decidió juntar todas las canciones que fueron lanzadas como sencillos, con el objetivo de que formarán parte de algo específico.

“Creo que ha sido mi etapa más bonita, aunque he tenido más auge, más jale, fue mucho descubrirme a mí mismo, en el disco hay canciones de un proyecto alterno que se llama neon kit donde yo solo fui DJ y productor. Eso está adentro porque es parte de mí al igual que todo el tiempo de la pandemia, que a pesar de que no estuve muy activo, es lo más activo que he estado, uno se conoce más de lo que te conoce la gente, estuve aprendiendo producción musical, aprendo a llevar mejor mi disquera firmando muchos artistas y me hace muy feliz”

Además del éxito que ha representado ‘Nene fresa’ en su carrera, este nuevo proyecto significó la oportunidad de comenzar con una gira por distintas partes de México para reencontrarse con sus fanáticos y mantener la conexión que genera mientras se encuentra arriba del escenario.

“Vivía mucho estrés, porque nunca he armado un show, nunca había producido un show, pero en esta ocasión me tocó hacer el experimento conmigo y me avente todos los visuales, lo que tocan los instrumentos en vivo, cómo se adaptan las canciones a la música en vivo, todo el set list, pero en lo que pude me metí entonces fue muy pesado, pero ya por fin está y ahorita estoy en los ensayos finales. Estoy muy contento de cómo está fluyendo todo en los ensayos”

Respecto a los planes y al rumbo de su carrera, ATL planea seguir explorando distintos géneros musicales, así como también trabajar en su disquera, con el objetivo de potenciar talentos emergentes.

“Ahorita estoy produciendo un podcast del cual soy parte también, parece que voy a retomar mi proyecto de DJ también, pero junto a otro amigo, que él se dedica más que nada como a TikTok y todo esto, pero siempre he tenido ganas de hacer música electrónica, somos amigos desde la infancia, entonces parece que va a ser con él el proyecto neon kit, que es el que yo tenía solito”

ATL estará de regreso a los escenarios este 20 de mayo para presentar su disco ‘Nene fresa’ en el Lunario de la Ciudad de México, a partir de las 21 horas.