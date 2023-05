Alexa Hoffman confirmó que la audiencia de Héctor Parra fue pospuesta

Fue el pasado 10 de mayo cuando Héctor Parra fue absuelto de los cargos por abuso sexual; sin embargo, eso no fue suficiente para que saliera en libertad, ya que aún falta conocer la deliberación por corrupción de menores, mismo que se daría a conocer este jueves 18 de mayo, pero parece que esta audiencia fue pospuesta.

Ante las reacciones que generó la primera decisión del juez en el caso del actor, Alexa Hoffman y su madre han expresado su inconformidad, así como también por la falta de información que supuestamente no proporcionaron las autoridades por el cambio de fecha en la próxima audiencia.

Héctor Parra El actor fue absuelto de 7 delitos sexuales en la audiencia de este jueves (@dannielaprm / @alexaa.hoffman / @hectorparrag/Instagram)

Posponen audiencia de Héctor Parra

Alexa Hoffman se ha mantenido activa desde sus redes sociales para hablar de las acusaciones que hizo contra su padre, es por ello que publicó una historia en la cual se quejó de que no recibió ninguna notificación por parte del Ministerio Público sobre los pormenores del caso.

“Le pido a la fiscal Ernestina Godoy que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé porqué lo hacen. No es justo que le permitan al Ministerio Público posponer una y otra vez. ¿Qué ganan con esto? Además de no avisar nunca a la víctima” escribió la joven.

Posponen audiencia de Héctor Parra (Captura de Pantalla)

De acuerdo con Hoffman, la nueva audiencia se llevará a cabo el próximo 26 de mayo, momento en el que se podría conocer el veredicto del juez respecto al delito de corrupción de menores del que se le acusa a Héctor Parra.