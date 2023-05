Esto dijo Arnold Schwarzenegger sobre un posible regreso a su papel como Terminator

El papel icónico de Arnold Schwarzenegger como Terminator en la película de 1984 tuvo un impacto transformador en su carrera. La combinación de su físico imponente y su presencia magnética catapultó al austroestadounidensea la fama internacional y lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

Terminator se convirtió en una franquicia duradera que ha dejado una huella imborrable tanto en la cultura popular como en la trayectoria de Schwarzenegger... Sin embargo, la unión del actor con el personaje llegó a su fin.

A través de una entrevista con The Hollywood Reporte, el ex gobernador de California confirmó que no volverá a interpretar al popular androide cibernético.

“La franquicia no se ha acabado. Yo ya terminé. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de Terminator. A alguien se le tiene que ocurrir una gran idea. Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, por lo que siempre lo miré con mucho cariño. Las tres primeras películas fueron geniales. La número cuatro, yo no aparecí porque era gobernador. Luego, la cinco y la seis no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque simplemente no estaban bien escritas”.

Reinicio de la franquicia

Actualmente, la franquicia apuesta por continuar con más películas y ahora James Cameron estaría detrás de ese proyecto, con la esperanza de darle un giro más ‘gore’, similar al primer filme en los años 80′.

La última cinta de la saga, ‘Terminator: Dark Fate’ fue un profundo fracaso taquillero al tener una recaudación de solo $261.119.292 tras un presupuesto de $ 185.000.000.

“Si tuviera que hacer otra película de Terminator y quizás intentar lanzar de nuevo la franquicia, algo que se está debatiendo, pero aún no hay nada decidido, me centraría mucho más en la inteligencia artificial que en los robots malos enloquecidos”, dijo en su momento el cineasta al podcast Smartless.