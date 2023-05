Christian Nodal muestra su opinión sobre los Corridos Tumbados

En los últimos tiempos, los corridos tumbados han tomado importancia en el mundo musical gracias al impacto que han dejado referentes como Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Regda y Junior H, por lo que no solo el público ha emitido opinión sobre esto, sino también algunos artistas de música regional como Pepe Aguilar, Pablo Montero y ahora, Christian Nodal.

Le puede interesar: ¿Cuántos años se llevan Cazzu y Christian Nodal?

Fue durante una charla para el Podcast ‘Escuela de Nada’ que el cantante habló sobre este estilo musical que ha generado tanta polémica, pero en los últimos meses ha llamado la atención de muchos.

Nodal explicó que en su momento este estilo ha sido utilizado para hablar sobre narcos, entre otras cosas, pero que ahora eso ha cambiado. Primero, Nodal señaló que antes “el corrido siempre era para un narco, todo eran en base a ellos, y ahora son de ‘Ando fumando, pero ando haciendo mi dinero y esto’”, dice. “Es una vida de locura, aspiracional, de superación por así decirlo; como que trae mucho este mood que necesitas escuchar de ‘Me voy a levantar, me voy a poner bien pilas, ando enfocado en lo mío’”, afirma el cantante.

De esta manera, también reconoció el impacto que han tenido los corridos tumbados, afirmando a que esto se debe a: “el lenguaje influye mucho, la vestimenta influye mucho, que ya no se sienten forzados a nada, solo hacen lo que los hace feliz. Siento que eso tiene que ver que esté llegando a tantos”, dijo.

“A mí me ayudó mucho el tener estos gustos versátiles a querer ser yo mismo, y dije ‘Si a mucha gente no le está gustando, ni modo’, y creo que sin querer queriendo se rompió algo ahí, después a la gente le empezó a fascinar esa parte más genuina y orgánica, más real, y mucha gente abrió los ojos y dijo ‘Ya no ocupo tener este estereotipo que todo mundo tiene que cumplir para ser del regional mexicano’”, concluyó el cantante.