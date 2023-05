Esta sería la lujosa casa en la que vivirán Luis Miguel y Paloma Cuevas

Tras estar varios años en descanso, Luis Miguel nuevamente vuelve a los escenarios y de la mejor manera, pues hace algunas semanas anunció su Tour Mundial de manera oficial, logrando de forma inmediata agotar los boletos para poder ver al ‘Sol de México’ una vez más en vivo, dando lo mejor de sí en sus presentaciones.

Le puede interesar: ¿Quién es Paloma Cuevas, futura esposa de Luis Miguel?

No obstante, aunque el éxito en su carrera musical es indiscutible, el cantante no ha dejado de estar en el ojo público, pues además de los comentarios que han recorrido las redes sociales en donde se afirma que una de las prohibiciones que tiene es mirarlo a la cara, ahora, su romance con Paloma Cuevas también ha generado polémicas, ya que a este se le ha visto en público llevar a la escuela a los hijos de su novia, mientras que desde hace tiempo no hace eso con sus propios hijos, desatando así incontables criticas por parte de usuarios.

A pesar de todo esto, al artista no le ha impedido mostrarse en público y feliz con su pareja actual, quienes al parecer ya tienen planeado irse a vivir en una mansión que se encuentra ubicada en una exclusiva área de España, en donde tienen diversos lujos, según lo descrito por la revista TVyNovela.

¿Cómo es la casa de lujo de Luis Miguel y Paloma Cuevas?

Será en el mes de septiembre cuando Luis Miguel y Paloma Cuevas ocupen su nuevo hogar que se encuentra en Málaga, España, de acuerdo con el diario mencionado anteriormente. Sin embargo, aunque ya habían hecho un trato para adquirir el inmueble, los famosos rescindieron de este debido a la falta de discreción del vendedor, pues este había ofrecido algunos detalles de la casa sin su autorización, por lo que atentó contra la privacidad de ellos.

En medio de todo el alboroto, la pareja logró encontrar un nuevo hogar que, al parecer es más lujoso que el anterior, pues cuenta con una sala principal que tiene chimenea y zona de televisión, cocina con acabados de mármol y una isla central.

Asimismo, la lujosa casa posee comedor, cocina secundaria, dos dormitorios para los invitados, vestidor, terraza, jardín y piscina.

Por otro lado, según información de TVyNovelas, Luis Miguel y Paloma Cuevas esperan darle un toque personal a la mansión, por lo que contrataron a un paisajista francés para darse los acabados de su preferencia. Además, ambos se mantienen ocupados en la instalación de equipos de seguridad para la mansión.

Otra de las cosas quien llamó la atención del presunto recinto adquirido por la pareja, es que también tiene una casa club, escuela ecuestre, helipuerto y dos campos de golf, agregando a todo esto que las cerraduras son controladas desde el IPhone, teniendo tambien una alberca climatizada cubierta, SPA con sauna, baño turco, gimnasio, zona de descanso y un bar muy extenso.

Igualmente, el dormitorio principal se encuentra en la parte de arriba y cuenta con un vestidor amplio, sala, oficina y terraza privada, la cual tiene una grandiosa vista panorámica.