¡Paul Stanley desconocía que Televisa lanzará un documental sobre su padre Paco Stanley!

Paul Stanley fue abordado por la prensa e inmediatamente le preguntaron su opinión sobre el documental que lanzará Televisa próximamente acerca de su padre, Paco Stanley, en el marco de los 24 años de su homicidio.

Esta producción llevará por nombre “El Show: Crónica de un Asesinato”, y contará con las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean. Además, de que se podrá ver por el servicio de streaming ViX, que pertenece al conglomerado TelevisaUnivisión.

Las promociones de “El Show: Crónica de un Asesinato” ya iniciaron y se ha visto entre los cortes comerciales del programa “Hoy”, del que Paul Stanley es uno de los conductores.

Paul Stanley desconoce si los productores consiguieron los derechos para hacer un documental sobre su padre

Paul Stanley se mostró consternado cuando le preguntaron sobre el documental que lanzará Televisa acerca de su padre, ya que, según él, ni siquiera ha visto los avances del mismo entre las pausas comerciales.

“No sabía nada de eso. No he visto nada, yo estoy trabajando mientras están los comerciales”, señaló el también actor y añadió: “necesito hablar con mi hermano, no sé nada de eso, no lo he visto, no sabía ni siquiera… ustedes me lo acaban de decir”.

Además, dejó en claro que la producción de “El Show: Crónica de un Asesinato” no se comunicó con él en ningún momento para que prestara algún testimonio.

“No tengo conocimiento de ella, hasta ahorita que me están diciendo ustedes. Nadie me había preguntado. Ya que la vea o que hable con mi hermano ya veré que se hace, pero no sabía qué contestarles. Los derechos y el nombre de mi papá están a nombre de nosotros”, expresó Paul Stanley.