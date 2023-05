¿A Pablo Montero le ha funcionado el Chip para prevenir el alcoholismo?

Luego de pasar por diversas situaciones originadas por el alcohol que mancharon la carrera de Pablo Montero, al parecer avanza con éxito en su tratamiento para dejar atrás ese oscuro momento de su vida. El cantante y actor contó de qué manera ha resultado el chip para evitar la adicción.

Montero, a recomendación del periodista Gustavo Adolfo Infante, se hizo implantar un chip de Naltrexona, sustancia que ya sea ingerida, inyectada o como un implante, es capaz de eliminar ese efecto placentero que proporciona el alcohol.

El artistas estaba dejando una huella imborrable en sus actuaciones a consecuencia del mal uso de la bebida y muchos han sido las polémicas de calle que provocó estar en boca de la prensa en el mundo. Uno de los tantos casos fue que “dejó plantada” a toda la producción y a Juan Osorio en la grabación final de El último rey: el hijo del pueblo, lo que fue tomado como “la gota que derramó el vaso” por parte del productor de Televisa.

En una reciente entrevista ofrecida de ‘De Primera Mano’, Pablo Montero expresó que se siente mejor que nunca.

“Hoy cumplo dos meses con el chip y la verdad que es una bendición. La gente que me invitó, los que me hablaron y me quieren, me dieron consejos y apoyos inolvidables. Son de todo corazón porque son de gente que realmente te quiere ayudar”, dijo el famoso de 48 años.

Expresó además que: “La verdad es un tratamiento impresionantemente bueno. Te cambian muchas cosas y bueno yo creo que hay un momento en la vida de los seres humanos en el que andamos buscando la felicidad”, añadió el intérprete de regional mexicano, quien también hizo una reflexión respecto a los cambios de hábitos en la vida de las personas.

Lo más importante para los seguidores de Pablo Montero es que no logre recaer en este problema y siga destacando su rol de actor y cantante con el talento que lo caracteriza. Ahora desde las tablas en la obra ‘Los Amantes Perfectos’.