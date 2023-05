Entérate de los conflictos que dejó ‘La Casa de los Famosos’

Recordando ‘La Casa de Los Famosos’, la vida dentro del reality trajo sus diferencias con algunos de los participantes. El espacio se prestó en ocasiones para que muchos de ellos se enfrentaran y dijeran lo que cada uno pensara. Samira Jalil y Paty Navidad no se la llevaron muy bien y se dijeron unas cuantas verdades varias veces.

A poco de haber concluido LCDLF3, Paty Navidad y Samira Jalil tuvieron la oportunidad de platicar sobre su pelea dentro del reality.https://t.co/KuR3EQN4Ei — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 1, 2023

Durante la gala especial del concurso, estuvieron presentes la gran mayoría de los habitantes de la casa y se reunieron para recibir una premiación por alguna categoría destacada, incluida “la mejor pelea”.

Tanto Paty como Samira ganaron esta premiación porque sus compañeros consideraron que ambas siempre discutían por el tema de la comida.

Resulta que Samira acusó a su contrincante de no saber distribuir los alimentos y darle la mayor parte a sus favoritos.

Los camarones de la discordia

Uno de las primeras peleas estuvo relacionada con unos camarones. “Por los dichosos camarones que, como dice Pepe, (fueron) los camarones de la discordia, por los aguachiles de la discordia, fueron”, explicó.

Por su parte, Navidad explicó que ella jamás se peleó con nadie dentro de la casa, resaltando que solamente se defendió de los ataques de la influencer: “Pues a mí no me gusta pelear, nada más me defendí”, dijo entre risas.

La española entró a mitad de programa para sustituir a Monique y desde entonces su temperamento fuerte se hizo sentir. La discusión por la comida fue en cada ocasión y exigía siempre la repartición equitativa de los platos.

“No tengo ningún problema. Luego no quieres repartir, solo nombras a tres personas y me parece injusto, cómetelo y ten cuidado de (no ahogarte). Es el tercero que agarras y luego quieres ser justa y equitativa”, reclamó Jalil en ese momento.

Mientras que Navidad resaltó que su deber era compartir para todos e incluso dejaba comida para después.