¿Shakira fue acusada de plagio por ‘Acróstico’? Esto es lo que se sabe

Las polémicas no han dejado de perseguir la carrera de Shakira, esta vez vuelve a ser tendencia por ‘Acróstico’, tema que lanzó en compañía de sus hijos Milan y Sasha, lejos de las reacciones que ocasionó, una cantante española señaló coincidencias con una de sus canciones.

A pesar de que el nuevo tema de la cantante se centra en el amor por sus hijos, algunos de sus detractores respondieron con comentarios negativos respecto a la supuesta exposición de los menores, pero no termina ahí, ya que la canción sigue siendo juzgada.

¿Shakira fue acusada de plagio?

Fue Paula Mattheus, la cantante que comparó su canción titulada “Te lo dije de verdad” con la melodía de ‘Acróstico’, a pesar de que el estilo y la temática son bastante distintas, la artista señaló ciertas similitudes en los coros de ambas melodías.

Respecto a las reacciones que surgieron, Paula Mattheus tuvo que aclarar la situación en un video que publicó desde TikTok, especialmente para que sus seguidores no aseguraran que se trataba de plagio.

“No es plagio, no creo que Shakira me haya plagiado una canción, no creo que Shakira me esté escuchando en su casa, ojalá, pero no lo creo” dijo la cantante.

Finalmente, la intérprete española señaló que ese tipo de coincidencias suelen ocurrir dentro de la industria musical, por lo cual no planea proceder de manera legal contra Shakira, especialmente porque desea que su música se haga popular sin la necesidad de polémicas.