El estreno de ‘Hunger’ fue uno de los más esperados de la plataforma Netflix, mismo que en la semana de su lanzamiento se colocó en el top 10 de películas de habla no inglesa. Su historia logró conectar con la audiencia de distintas partes del mundo, de ahí que resulte crucial conocer el proceso de su director Sittisiri Mongkolsiri.

Fue en 2019 cuando Sittisiri Mongkolsiri lanzó ‘Krasue: Inhuman Kiss’, luego de casi cuatro años el director regresó con un nuevo lanzamiento, mismo que se caracteriza por mantener una atmósfera de drama y suspenso.

Las claves de Sittisiri Mongkolsiri para el éxito de ‘Hunger’ (Yupanakorn Boonprem/Netflix/Netflix)

Entrevista con Sittisiri Mongkolsiri

Para Publimetro, el director tailandés Sittisiri Mongkolsiri habló del proceso que siguió para la creación de ‘Hunger’, así como también de las claves en la construcción de los personajes dentro de la trama de la historia.

‘Hunger’ narra la historia de la joven Aoy, quien recibe la invitación de trabajar en el restaurante del Chef Paul, el cual era uno de los más famosos y talentosos, pero que al mismo tiempo guardaba una reputación detestable. Al respecto de los personajes principales, el director reveló las claves de cada uno y sus referencias con la sociedad actual.

“El Chef Paul es un personaje de la película y si miras desde afuera tiene un exterior muy duro, pero por dentro está bastante roto y no es estable, siento que cuanto más alto vas en el campo o en la cocina, la vida comienza a temblar porque estás haciendo todo lo posible para mantener tu estado tal como lo tienes. Para el personaje de Aoy, siento que representa de alguna manera a esta generación, una nueva generación y si me preguntas si es tan ambiciosa y hará todo lo posible para lograr su objetivo, en realidad no es así. Creo que simplemente está inspirada por su sentimiento de que quiere ser una persona especial. Ella realmente no es tan ambiciosa, pero solo está pensando “Puedo hacerlo, así que ¿por qué no?” y una vez que pruebas algo que nunca antes probaste, como ser aplaudido y nunca tuviste eso, como que despierta este hambre que tienes dentro que nunca supiste que tenías y te cambia”

Además de la personalidad de los personajes, la relación de la gastronomía con las referencias del éxito, la disciplina, la ética profesional y la superación personal fueron claves en la construcción de la historia de la afamada película.

“Los personajes de Hunger, aunque estamos usando comida aquí, aquí la comida es solo un vehículo o un medio para la ejecución. En realidad, lo que estoy tratando de retratar es sobre el hambre dentro de los personajes, de qué está hambriento cada uno de ellos y cómo lo expresan, qué están tratando de satisfacer”

El final de la historia podría causar una sensación agridulce en la audiencia, no obstante, Sittisiri Mongkolsiri tuvo claro el desenlace que tendría la historia por la personalidad que construyó en cada personaje.

“Cuando estaba escribiendo el guión con el guionista, simplemente emprendimos un viaje con el personaje. Cuando Aoy salió a experimentar las cosas que hizo, recibiendo aplausos y todo, comienzas a hacer la pregunta: ¿qué es lo que realmente quiere este personaje una vez que está allí? Y, de hecho, el personaje me hizo creer que lo que realmente quiere al final del día es volver a casa, pero aunque regresa a casa, regresa como una persona diferente, un Aoy diferente. Al final del día, es el personaje que me dice dónde debe terminar este viaje”