Alex Ibarra confiesa que su carrera se ha visto condicionada por una enfermedad que padece desde hace años

Alex Ibarra concedió una entrevista a Adela Micha en su programa de YouTube, “La Saga”, y habló sobre la rara enfermedad que padece desde hace años y que acabó condicionando su carrera.

Se trata de la disfonía espasmódica, un trastorno crónico que provoca que la voz se interrumpa al hablar, haciéndola sonar tensa o forzada. Aunque de acuerdo a lo que explicó el actor, no es una enfermedad como tal, sino un padecimiento neurológico.

“Es un cable que conecta el cerebro con las cuerdas vocales, ese cable está mal, manda una señal equivocada a mis cuerdas que hace que tenga espasmos involuntarios”, detalló Alex Ibarra.

Alex Ibarra tuvo que dejar el canto debido a la disfonía espasmódica

Alex Ibarra expresó que la disfonía espasmódica no tiene cura, sin embargo, ha podido sobrellevarla para poder seguir trabajando.

“Ahorita estoy hablando, así como ronquillo porque me inyectan bótox en las cuerdas vocales, entonces, se paralizan, al paralizarse no chocan entre sí y no puedo emitir sonido normal, esto me ayuda muchísimo, de repente es un juego, a veces hay que meterle más dosis, luego menos, se va checando, es una enfermedad rara, poco conocida”, compartió el actor.

Además, mencionó que tardó más de 20 años en encontrar un diagnóstico, lo que provocó que tomará decisiones en su carrera artística para reenfocarla sin que se viera afectada su salud.

“Tuve que cambiar de profesión en múltiples ocasiones. De haber grabado un disco y haber empezado en la telenovela ‘Alcanzar Una Estrella’, ahí comenzó todo. Luego me dediqué únicamente a actuar ya que hablando no tenía problemas, solo al cantar”, dijo Alex Ibarra.

También agradeció la ayuda que ha recibido para poder seguir trabajando en este medio, y aceptó que la disfonía espasmódica es un desafío, pero que enfrenta con actitud positiva.