Alicia Keys hizo lazos con Latinoamérica y se enamoró del tema ‘Ella baila sola’

Alice Keys terminó su gira latinoamericana el pasado viernes en Guadalajara, luego de un recorrido de 20 días por Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México. Publimetro tuvo la oportunidad de charlar con la cantautora estadounidense previo a su concierto en Jalisco, como parte de una sesión especial con fans elegidos en lo que ella denomina Soul Chat with Alice Keys.

Alicia Keys. (Foto; Gabriela Acosta,)

El espacio se decoró con grandes cortinas moradas y velas, donde se colocó un gran sillón para la compositora. Alicia ingresó al salón con su guardaespaldas personal, y antes de emitir un mensaje, brindó un cálido saludo.

Alicia Keys. (Foto: Gabriela Acosta.)

La ganadora de premios Grammy, querida y respetada por la comunidad de músicos, habló de su encuentro con México, donde tuvo oportunidad de acercarse a su cultura.

”Al llegar aquí estaba muy emocionada con la energía que sentí, me recibieron con muchos gritos y eso fue hermoso. Visité las pirámides en la Ciudad de México, solo estar en ese espacio se siente muy poderoso. Yo sé que hay mucho por ver, y estoy fascinada al menos de lo que he visto”, compartió.

Tuvimos la oportunidad de estar en el soul chat con #aliciakeys previo al último show de su tour por Latinoamérica y abrió su corazón. #Guadalajara @AuditorioTelmex @PublimetroMX pic.twitter.com/fnHPk7aXC4 — Gabriela Acosta (@gacosta13) May 20, 2023

Reveló que se subió a un globo aerostático, “lo disfruté increíble, así como la sensación de estar arriba. Realmente he disfrutado toda la experiencia que he tenido en México y Sudamérica”.

Al preguntarle porque eligió a Cazzu, Karol G, Ana Tijoux y Ángela Aguilar para tenerlas en sus conciertos dijo, “me he divertido mucho, son mujeres muy especiales, me ha encantado poder colaborar con estas poderosas mujeres, ha sido muy especial. La intención era que me acompañaran artistas que tuvieran sus propias raíces y pude mirar a través de ellas para generar conexiones.Voy a recomendar, compartir y, en cada lugar, conectamos con música. Ellas son tan inteligentes que desafían y aman desde su alma”.

La artista logró encontrar el balance entre su carrera y familia, siempre vemos la manera de organizarnos. Y cuando estoy en casa procuro conocernos cada vez más y buscar esos momentos de tranquilidad en el hogar. Eso es lo que hago, pero cada persona debe encontrar la manera de lograr el equilibrio con su familia. A final, me di cuenta que como mujer tú tomas tus decisiones y lo que tú quieres, solo tienes que ser fiel a ti misma”.

“Ellas (Ángela Aguilar, Cazzu, Karol G, Ana Tijoux) son tan inteligentes que desafían y aman desde su alma” — Alicia Keys

Ella baila sola

Alicia Keys hizo una confesión que sorprendió durante su concierto en Guadalajara, “no puedo quitarme de la cabeza el tema Ella baila sola, por eso la retomé en Guadalajara, me inspira a bailar y dejarme llevar. Amo mucha esa canción”.

@publimetromx Alicia Keys cae en la tentación de Peso Pluma. La cantante cerró su gira por Latinoamérica en Guadalajara y sorprendió al decir que ama la canción "Ella baila sola" y bailó el corrido tumbado. ♬ sonido original - Publimetro México 🌐 - Publimetro México 🌐

Alicia Keys sin filtros

Empresaria. Alicia Keys presentó su línea de skincare Keys Soulcare, “esta línea la ideé en un momento en el que tenía mucha estabilidad con mi carrera, mi familia y conmigo misma. La marca Soulcare es para ser tú misma, para dar un mensaje de amor, de equilibrio y quitarte los tabúes de tu alma, hay que amarnos y elegirnos como somos”.

Keys Soulcare, “esta línea la ideé en un momento en el que tenía mucha estabilidad con mi carrera, mi familia y conmigo misma. La marca Soulcare es para ser tú misma, para dar un mensaje de amor, de equilibrio y quitarte los tabúes de tu alma, hay que amarnos y elegirnos como somos”. Filosofía. La cantautora expresó que aprendió a no llevarse por la fama y el ego, porque eso te hace perder amigos. La industria puede ser muy fría y superficial, por eso no hay que perderse en el camino. Enfrenté cosas muy oscuras, pero decidí creer en mí y en lo que estoy haciendo. Al final, disfruto mucho la música, pero cuando termino un show quiero que el público y yo lleguemos bien a casa y con el corazón cálido”.