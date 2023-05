Laura Bozzo critica a Aracely Arámbula tras llamar a Luis Miguel “Rey Cucaracho”

Durante la conferencia realizada por el influencer Jorge Lozano, Aracely Arámbula dividió opiniones luego de que se hiciera viral un video en donde se refiere a su ex como ‘Rey Cucaracho’, por lo que, relacionándolo con Luis Miguel, algunas de las personalidades del medio del espectáculo comentario sobre el tema en redes sociales, entre estas Laura Bozzo, quien no dudó en criticar a la actriz tras haber escuchado las declaraciones.

“Mamacitas, si yo salí del Rey Cucaracho ustedes pueden salir de cualquier muchacho… Estado civil: ingobernable, arriba Chihuahua”, dijo Aracely en su intervención.

GRÍTALO REINA @aracelyarambula

Mamacitas si yo salí del Rey cucaracho

ustedes pueden salir de cualquier

muchacho

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/xhKX4l41Tn — krishna 🖤💘 (@krishnna30) May 15, 2023

¿Qué dijo Laura Bozzo?

Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación que la animadora peruana emitió su opinión sobre las declaraciones realizadas por Arámbula, reconociendo primero que nada que ella no era muy fanática del llamado ‘Sol de México’.

“Yo era fanática a morir de Juan Gabriel, tuve la bendición de convivir con Alberto; de Luis Miguel prefiero escuchar su música en casa, pero para ir a un concierto… A ver, me encanta, he ido, en un concierto me dio una rosa, pero en este momento no iría a un concierto, la verdad ando con un montón de cosas y no es ahorita mi prioridad”, dijo.

De esta manera, haciendo referencia al tema en donde Aracely supuestamente se refirió hacía Luis Miguel como ‘El Rey cucaracho’, Bozzo dijo lo siguiente: “Ay Araceli, me da mucha pena, pero creo que debería seguir el ejemplo de Adamari López, aunque Tony es un gran padre, los hijos no deberían estar envueltos en este tipo de guerras”

Sin embargo, la conductora también reconoció que el cantante no ha tenido el contacto que debe con los pequeños, pero que tampoco es la manera de insultar al padre de sus hijos. “Es un mal padre en el sentido que no ha tenido contacto con sus hijos, como no lo tuvo con su hija… (Pero) hacer público, a insultar y hacer este tipo de cosas, no creo que sea de una madre”.

“Yo me hubiera quedado callada”, continuó diciendo. “Yo no hubiera dicho nada y punto. Tiene dos hijos con él, ya será un problema de él con sus hijos el día de mañana, no es ahora, sus hijos le reclamaran… Creo que ella no debe insultar al padre de sus hijos”, aseguró.