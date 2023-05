Fue en noviembre de 2022, cuando la cantante y actriz Sandra Echeverría anunció su separación del padre de su hijo, el cantante y actor de 52 años de edad, Leonardo de Lozanne, tras ocho años de matrimonio y 11 de relación, sin embargo, todo esto podría cambiar tras varias declaraciones de la intérprete.

‘Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo, ver que estoy bien, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo’, dijo Sandra Echeverría para el podcast ‘Señoras Punk’.

Junto a esto, la protagonista de la telenovela ‘María Félix: La Doña’ compartió que Leonardo es un hombre al que siempre amará, “Es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien”, dijo. Cabe señalar que su hijo Andrés, nació en septiembre de 2015, un año después de su boda.

Sandra Echeverría revela que podría regresar con Leonardo de Lozanne

Sin embargo, todo esto podría cambiar, debido a que Sandra Echeverría mediante una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, reveló que podría regresar con Leonardo de Lozanne, “Pues después de 7 meses de separación, estamos ahí en negociaciones para estar juntos otra vez. Te voy a decir, hay mucho amor de parte de los dos, y yo siempre lo he dicho desde el principio, siento que también el tiempo te hace ver las cosas como más objetivas”, dijo.

“Hay una canción muy bonita de Lagos con Reik que dice ‘No se acaba hasta que se acaba’, y estamos en eso. Estamos intentándolo, platicando, la verdad como te digo, hay amor y yo creo que cuando hay amor, hay forma también de seguir caminando juntos, así que estamos en ese proceso y muy contentos”, puntualizó la intérprete de ‘Mi Culpa’.