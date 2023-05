Así luciría Michael Jackson en su vejez, según IA

La Inteligencia Artificial es una de las ciencias de la computación que ha invadido al mundo en los últimos años, siendo utilizada desde hace un tiempo para realizar algunas escenas de películas o recrear algún personaje, pero es ahora cuando más ha impresionado a todos, luego de que se diera a conocer cómo lucirían en la actualidad algunos famosos que ya no están en este mundo, tal es el caso de Michael Jackson, quien fue reconocido por todos como ‘el Rey del Pop’ y hasta la fecha sigue siendo recordado por su música y estilo.

EVOLUCIÓN IA MICHAEL JACKSON pic.twitter.com/RMf0Wemvhy — E ALBIZU 🇵🇷 (@E_ALBIZU) May 16, 2023

Como es bien sabido, desde muy temprana edad Michael Jackson mostró un notable interés por la música, dando a conocer su talento al formar parte del grupo ‘The Jackson 5′, junto a sus hermanos, destacando rápidamente como vocalista.

No obstante, fue en el año 1980 que este decidió continuar su carrera como solista, lanzando su primer álbum que se titula ‘Off the wall’, continuando con ‘Thriller’, en donde tiene algunos éxitos musicales que lo convirtieron en el disco más vendido de todos los tiempos.

Así luciría Michael Jackson en la actualidad, según Inteligencia Artificial

Gracias a su trayectoria musical, Michael Jackson se convirtió en uno de los grandes artistas que hasta la fecha será recordado. El 25 de junio de 2009, se dio a conocer que el llamado ‘Rey del Pop’ fallece, tomando por sorpresa a todos los fanáticos y personas que admiraban su trabajo.

Sin embargo, ahora con el avance de la tecnología se puede dar un pequeño vistazo de cómo luciría el cantante tras casi 14 años de su muerte, aunque la Inteligencia Artificial lo ilustró a sus 80 años de edad, y no a los 64, que sería la edad que tendría en esta fecha.

En las imágenes se muestra al cantante con una cabellera larga, de color blanco totalmente y algunos trajes que caracterizaban al artista.

Una IA nos muestra como se vería Michael Jackson si siguiera vivo... Qué os parece? pic.twitter.com/DDw5ND4pBF — Álvaro Aguiló (@alveroprime) May 22, 2023