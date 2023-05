Christian Nodal y J Balvin siguen peleados y hasta se bloquearon en las redes sociales

El conflicto que se dio hace casi un año ente los cantantes Christian Nodal y J Balvin parece que no tendrá un punto y final. Hace poco el cantante y compositor mexicano tildó de “falso” al reggaetonero, revelando que lo bloqueó de sus redes sociales. Nodal se refirió a los dimes y diretes que tuvieron a través de distintas publicaciones en junio de 2022 lo que hizo que Christian estrenara Girasol para acabar con la “tiradera” que había surgido con su colega.

En el tema Girasol, habla de la molestia que le generó que Balvin se burlara de él a raíz de la situación emocional que atravesaba, para aquel momento argumentaba a través de un video que compartió en su perfil: “me estoy levantando de una mierd* muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas”, sin embargo, luego pidió disculpas por haber lanzado el tema y así hizo presumir que había terminado el conflicto.

Christian Nodal y J Balvin (Especial)

Luego de aquel pleito, ambos artistas sostuvieron una conversación para resolver el conflicto, sin embargo todo parece que quedó en un simple intento, ya que Chistian Nodal decidió bloquear a J. Balvin de las redes sociales, así lo reveló en su más reciente entrevista en el programa de YouTube “Tirando bola”, conducido por Franco Escamilla.

“Sí hablé con él pero... La verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona muy real. Si te digo algo, eso es lo que es, y si tú me dices algo a mí, yo lo tomo en serio. Todo está bien, ya está bloqueado”, dijo Nodal.

El intérprete de Botellas tras botella negó que aquella “tiradera” se generó por pura publicidad, dejando claro que lo que se dijeron fue real, ya que no existía una relación laboral entre ellos, inclusive, ni siquiera se conocían en persona.

J Balvin y Nodal Fotos tomadas de instagram

“Cuando alguien se burla de ti por algo, pero no conoces a la persona... Si no te conozco, no voy a llegar a ti para decirte algo que pueda sorprenderte. Yo estaba pasando por una etapa muy difícil en mi vida, y además había un contexto más privado de mensajes. Así que creo que mi compañero solo quería hacer un dueto o algo así”, dijo Christian Nodal.