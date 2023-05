Lucerito Mijares causa sensación por radical cambio de look para su estreno en el teatro

Lucerito Mijares sigue despertando una serie de elogios y muchas emociones entre su público, no sólo por su talento musical, evidentemente heredado de sus padre, Lucero y Manuel Mijares, ahora por su más reciente cambio de look a propósito de su debut artístico en la obra “El mago. The Wiz”. Esta no es la primera vez que la joven se presenta en un escenario, en otras oportunidades se le va visto acompañar a sus famosos padres como corista durante el tour “Hasta que se nos hizo”.

Si bien ya Lucerito ha demostrado lo bien que se desenvuelve frente al público, ahora hizo lo propio con la belleza natural con la que nació. Definitivamente la única hija de los famosos cantantes es preciosa y muy carismática, así se evidenció en una fotografía que compartió en sus redes sociales.

La aparición de Lucerito con su radical y oportuno cambio de look desató inmediatamente diversos comentarios positivos, entre esos el de su orgullosa madre quien no tardó en expresar su orgullo y alegría por su “nena” como siempre la llama.

luceromexico: “Como le doy un millón de likes a esta belleza!? Venga mi niña hermosa, ya te queremos aplaudir como Dorothy, presiento que te vamos a amar en el escenario de @elmagothewiz 🎉🌟♥️”, escribió la cantante de Electricidad.

La aparición de la joven cantante con su nueva imagen se dio durante la conferencia de prensa a propósito de su aparición en “El Mago” (The Wiz) proyecto en el que hará su debut y además le corresponde protagonizar.

Un sello muy característico de Lucerito es su cabello rizado desde muy pequeña, en esta ocasión recibió un tratamiento que se los definió, además de haber utilizado un discreto maquillaje en tonos rosados.

Será el próximo 30 de junio cuando se estrene la obra “El Mago” en el Teatro Hidalgo, por esa razón la hija de Manuel Mijares y Lucero se encuentra dedicada a la preparación y ensayos de este importante proyecto para su carrera como profesional.

“Estoy nerviosa lo normal, pero estoy más feliz que nerviosa porque este es un sueño para mí padrísimo. Yo creo que es un reto y una responsabilidad enorme que no comenzó hoy, que llevamos muchos meses trabajando en él, muchos meses fueron en silencio, en secreto, pero fue lo mejor” dijo Lucero.