Shakira lo volvió a hacer: se mostró surfeando en las playas de Miami y revolucionó las redes sociales

Pareciera que lo que Shakira necesitaba era un cambio tan contundente como el que realizó recientemente al establecerse en Miami - Estados Unidos, junto a sus hijos Milan y Sasha. Desde que piso suelo norteamericano, la cantante colombiana se ha permitido disfrutar más en ciertos eventos públicos o reencontrándose con sus amigos.

Recientemente la intérprete de grandes éxitos como Te Felicito, Monotonía y Acróstico, volvió a hacer de las suyas en las redes sociales y se mostró practicando uno de sus hobbies, el surf.

Sonriente, hermosa, libre, realizada, Shakira apareció surfeando en las playas de Miami. En el video que en menos de una hora ya había alcanzado millones de reproducciones y miles de comentarios se ve a la artista de 46 años sobre una tabla, demostrando la certeza que tiene en esta práctica además del dominio y disfrute de las olas del mar.

“Si no hay olas se hacen!”, escribió la barranquillera. Sus seguidores no tardaron en reaccionar ante la publicación, incluso muchos han coincidido en que definitivamente se le ha visto más feliz desde que se radicó en Estados Unidos, a diferencia de cómo se mostraba en los últimos años viviendo en Barcelona junto a su ex pareja Gerard Pique con quien sostuvo una relación durante 12 años y procreó dos hijos.

Los fans siguen celebrando el cambio tan radical que ha dado su ídolo en las últimas semanas y el rumbo que ha emprendido su vida. Algunos le han dejado comentarios de orgullo y admiración:

“Qué regia te ves, Shaki. Me estas confirmando lo que siempre he pensado. Estados Unidos es tu casa y te sienta súper bien”.

“Tenía la libertad castigada en nombre de un falso amor. La libertad del alma, de ser ella misma siempre, de disfrutar sin ser evaluada, monitoreada y mucho menos criticada”.

“Cantante, Bailarina, compositora, filántropa, trabajadora, BUENA MAMA, patina, monta bici, y hace Surf????? Que mas Shak que maaaaaas es que eres una DURA MUJER”

“♥️♥️Nos sentimos Felices contigo, por q Sentimos que tuvimos un pique en nuestras vidas😂😂😂, pero ahora la vida en el mar es mas sabrosa!!!🇨🇴”