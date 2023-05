5 mejores canciones según la Inteligencia Artificial

Con el paso del tiempo, la Inteligencia Artificial se ha utilizado para el cine, la televisión y hasta la música, realizando diversas preguntas para saber qué tanto tiene para dar esta nueva tecnología que ahora se ha apoderado del mundo entero. En esta ocasión, a través de la plataforma ChatGPT, uno de los bot más conocidos en la actualidad, se dio a conocer la lista de las 5 mejores canciones y, en la elección se puede observar diversas variedades de géneros y artistas que han cautivado a la audiencia, esta es la lista:

1. Queen - Bohemian Rhapsody

Uno de los clásicos de la banda británica más escuchados a nivel mundial, la cual se caracteriza por sus diversos estilos musicales que se aprecian a lo largo de esta canción entonada por Freddy Mercury. La misma, fue lanzada en el año 1975 y forma parte del álbum ‘Night at the Opera’, y, aunque al inicio no se pensó que tuviera mayor alcance, el tema musical superó todas las expectativas conquistando a millones de fanáticos.

2. Led Zeppelin – Stairway to Heaven

Continuando en la época de los 70′s, ‘Stairway to Heaven’ se ha caracterizado como otro clásico del Rock que ha transcendido a lo largo de estos años, siendo sumamente disfrutada por millones de fanáticos hasta la fecha.

3. Bob Dylan – Like a Rolling Stone

En esta ocasión nos vamos a los años 60′s, pues este tema musical se estrena específicamente en 1965 y, aunque al inicio generó cientos de dudas a nivel comercial, debido a que tenía una duración de 6 minutos, sin duda con el paso del tiempo también se convirtió en un clásico.

4. Michael Jackson – Billie Jean

Luego de que ChatGPT mencionara algunas canciones al estilo Rock, aparece en la lista el llamado ‘Rey del Pop’, con un tema musical muy conocido como lo es ‘Billie Jean’, el cual pertenece al álbum ‘Thiller’ y se estrenó en 1983.

5. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Fue en 1991 que se estrenó ‘Smells Like Teen Spirit’, un tema música interpretado por la banda estadounidense, Nirvana, considerado un himno para muchos, hasta la fecha.