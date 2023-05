Christian Nodal afirma que no fue fácil conquistar a Cazzu

Poco a poco se han dado a conocer algunos detalles sobre el romance entre Christian Nodal y Cazzu, pues al inicio, ambos prefirieron mantener esa información en secreto, y es ahora cuando, tras haber anunciado que muy pronto tendrán a su primer hijo, el cantante ha decidió revelar la manera en que logró conquistar a la argentina, afirmando que no fue nada fácil al inicio.

Fue durante una entrevista realizada para el programa ‘Las top news’, cuando el intérprete de ‘No te contaron mal’ confesó la manera en que logró conquistar a la rapera oriunda de Argentina, fue un poco complicado, ya que al parecer las chicas de este país no creen mucho en el amor.

“Las argentinas son difíciles. Es lo que más me ha costado (conquistar a Cazzu). No nada más es ser romántico, tienen desromantizadas muchas cosas, no sólo es que se dejen envolver... son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito”, explicó el cantante.

"Nunca se rindan con una Argentina" — Christian Nodal hablando sobre "Cazzualidades". pic.twitter.com/76Erd6D5mP — Christian Nodal (@NodalEncantada) May 21, 2023

Por otro lado, el mexicano también comentó que para poder llegar al corazón de su amada y poder llamar su atención, tuvo que hacer lo que más sabe: Componer una melodía para la futura madre de su hija. La misma, tiene por título ‘Casualidades’ y se estrenará muy pronto en las plataformas digitales.

Asimismo, Nodal adelantó que, tras varios meses de trabajo, por fin se podrá ver el video oficial de este tema musical dedicado a Julieta, que viene desde lo más profundo de su corazón. “Esta canción es preciosa y viene de lo profundo del corazón y va del proceso de la conquistada”

Cabe resaltar que hace unas semanas, ambos artistas revelaron a todos que pronto se convertirán en padres y se encuentran muy felices por la noticia, filtrándose además un video en donde el mexicano afirma que tendrán una niña, aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial.