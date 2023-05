Estas son las 11 reinas que participarán en ‘Drag Race México’

MTV, Paramount+ y World of Wonder (WOW) dieron a conocer al elenco de reinas que participarán en la primera temporada de ‘DRAG RACE MÉXICO’. La esperada competencia drag estrena el próximo 22 de junio a las 9pm MX, 10pm COL, 11pm CHL, 12am ARG por MTV y Paramount+, y por WOW Plus Presents globalmente excluyendo México. Más adelante, el reality también estará disponible en Estados Unidos a través de Paramount+.

En ‘DRAG RACE MÉXICO’ once concursantes buscan llevarse la corona a casa, convertirse en la próxima superestrella drag y ganar el gran premio en efectivo. El show será conducido por las estrellas del drag y ex concursantes de Drag Race, Lolita Banana y Valentina.

El elenco que llega a la pasarela Drag con la esperanza de ganar la corona son:

ARGENNIS

También conocida como la camaleónica, Argennis es considerada como la mejor Drag Queen de Ciudad Juárez. Cuenta con 10 años de trayectoria y está lista para conquistar al mundo.

Instagram: @argennisdragqueen

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

CRISTIAN PERALTA

La show girl de Jalisco para el mundo. Originaria de San Pedro, Tlaquepaque Cristian Peralta tiene 15 años de trayectoria en el mundo del espectáculo y 3 años que incursionó en el mundo drag. A Drag Race Mexico trae su talento como comediante, bailarina, makeup artist e imitadora.

Instagram: @cristianperaltatransformista

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

GALA VARO

La dama peligrosa, reina del aire, del fuego y de su corazón. Originaria de Morelia, Michoacán, Gala Varo tiene más de 15 años de trayectoria como performer en el país y 5 años desde su aparición en el mundo Drag.

Instagram: @gala.varo

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

LADY KERO

Espíritu vibrante y alma de acero. Lady Kero nació y creció en Oaxaca, el lugar que la inspiró con su historia, cultura y tradiciones para desarrollar su carrera en los escenarios y el mundo drag. Sangre de mezcal, labios de pitaya y corazón de quesillo; todo un manjar para México y el mundo.

Instagram: @lady_kero

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

MARGARET Y YA

Reina géminis de la CDMX, dulce y ácida. Una popstar en los escenarios y una bestia en las redes sociales. Margaret y Ya, llega a Drag Race México a conquistar los corazones de toda la audiencia.

Instagram: @margaretyya

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

MATRAKA

Originaria de Guanajuato, Matraka es una artista visual, bailarina y actriz que nos regala la nostalgia y belleza del folclor latinoamericano a través de su arte.

Instagram: @matraka_traka

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

MISS VALLARTA

Originaria de Puerto Vallarta, la rosa mexicana por naturaleza lleva con orgullo el color de México en la piel. Para ella no es importante el origen, color, complexión ni orientación para encender la escena del drag.

Instagram: @miss_vallarta

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

PIXIE PIXIE

La reina Pixie Pixie tiene un personaje único fundado en la monocromía del blanco y negro. Es originaria de la Ciudad de México y tiene más de diez años de trayectoria en la escena drag. Sus influencias van desde la cultura gótica, la moda conceptual y el surrealismo mexicano.

Instagram: @pixie.pixie_

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

REGINA VOCE

Actriz, cantante, bailarina, vocal coach y makeup artist mexicana con más de 30 años en el mundo del espectáculo. Ha sido reconocida por sus papeles en diversas producciones como El Cirque Du Soleil, Rock of Ages, Los Miserables, Queen of the Universe, entre otras.

Instagram: @reginavocedrag

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

SERENA MORENA

¡Sutil e impactante! Drag Queen con siete años de experiencia en los escenarios, ganadora de la corona “The Best” como mejor transformista en su natal Aguascalientes e ícono Drag en el bajío del país.

Instagram: @serenamorena_drag

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

VERMELHA NOIR

Desde Querétaro, viene a demostrar que el arte Drag se extiende a espacios más allá de la vida nocturna. Enamorada de la cultura y el arte, con más de 4 años de experiencia en maquillaje artístico, performance y diseño de personaje, Vermelha ha sido parte de proyectos a nivel nacional e internacional.

Instagram: @vermelhanoir