Feid brilla en la segunda temporada de Sprite Limelight

Tras el exitoso lanzamiento el año pasado de Sprite Limelight, el innovador programa de música global de la marca, Sprite reúne nuevamente a un colectivo excepcional de intrépidos artistas internacionales con puntos de vista únicos, para crear canciones originales a través de un formato innovador: un ritmo único, muchas canciones originales.

Sprite Limelight celebra la rica historia musical y legados en todas las culturas del mundo. Este año, la marca se asoció con el escritor, productor y ganador de 3 premios Grammy: el cantante principal de OneRepublic, Ryan Tedder, quien da inicio a la segunda temporada. Junto a él aparece un grupo estelar de artistas provenientes de todo el mundo: Feid, Lexa, Cassper Nyovest y Lay Zhang.

“Estoy muy emocionado de ser el artista principal del programa Limelight 2023″, dijo Ryan Tedder. “Crear el ritmo y el tema para Limelight 2023, y ver cómo otros artistas de todo el mundo tomaron eso y crearon algo completamente nuevo con un mensaje e interpretación empoderadores fue hermoso. Estoy realmente muy feliz de ser parte de ello”.

Tedder aprovechó sus habilidades de composición y producción para proporcionar un ritmo único y una letra que inspiró a cada uno de los cinco artistas para crear una canción original y empoderadora. Un punto de partida musical, reinterpretado a través de cuatro lentes únicos y creativos. Se trata de trabajos inéditos y 100% exclusivos de Sprite.

Cuidadosamente seleccionados por sus estilos únicos y auténticos, entre los artistas que participan de la segunda temporada de Sprite Limelight destaca Feid – también conocido como Ferxxo-, el cantante y compositor colombiano que lidera la nueva escuela de la escena musical latina urbana. Su nominación para los Latin Grammy y su trabajo junto a superestrellas de la talla de J.Balvin, Maluma, Nicky Jam, Karol G, entre otras, lo ubicaron el top 5 en Spotify entre los artistas más reproducidos globalmente. Y su popularidad promete ir en aumento: en 2023 emprenderá una gira por los EE.UU., país donde reside actualmente.

“Ser parte de esta plataforma musical global con Sprite ha sido súper genial para mí, pero también es súper genial para la música: me encanta cómo el programa Limelight reúne talentos de todo el mundo”, dijo Feid. “Como artista, establecer mi identidad ha sido un desafío a lo largo de los años, y estoy orgulloso de poder compartir mi música y mi historia de manera auténtica con mi interpretación de lo que Ryan Tedder ha creado: espero que la gente vea el mensaje principal que trato de mostrar: tener fe en ti mismo”.

Diseñado para apoyar su narrativa de marca global, No te calientes, Refréscate, Sprite tiene como objetivo unir a los fanáticos de diferentes culturas y ayudar a la Generación Z a mantener la calma y refrescarse frente a los momentos cotidianos de calor físico y mental, basándose en la idea de que la música es a donde acuden para desconectarse y despejar sus cabezas.

“Nuestro objetivo con Sprite Limelight es romper el molde de la música tradicional y la asociación de marca con un nuevo tipo de plataforma que coloca a las historias de artistas y la nueva música en el centro de todo”, dijo Joshua Burke, Director Global de Marketing de Música y Cultura de la Compañía Coca-Cola. “Nuestra plataforma global de marca Sprite es ‘No te calientes, Refréscate’, y nuestro programa, apoyado por el increíble ritmo único de Ryan, muestra cómo esta lista de artistas intrépidos se mantiene ‘fresco’ frente a su propio ‘calor’. Este es un mensaje con el que todos podemos relacionarnos, mientras compartimos el lado inspirador de estos artistas. Vamos a lo grande este año con una nueva música increíble, y estamos emocionados de que todos participen de la segunda temporada de Limelight”.

La segunda temporada de Sprite Limelight debutó el 3 de mayo de 2023 con un tráiler del programa en YouTube, y luego llegó el turno de las excepcionales canciones y videoclips videos, en los que cada artista desplegó su personalidad musical y su impronta estética. Tanto la canción como el videoclip que Feid grabó para Sprite Limelight está disponible en YouTube y Spotify.

Feid (Cortesía)

Y hoy llega el momento más íntimo. Se trata del “Heat Confessional” , donde cada artista habla a corazón abierto para dar a los fanáticos una visión más profunda sobre su recorrido personal y su mirada exclusiva respecto de su proceso creativo y cómo las letras cuentan su historia de desafío personal. “Pasé por momentos muy difíciles que pusieron en riesgo ciertos aspectos de mi carrera, pero les hice frente poniendo mi mejor mentalidad positiva. Nunca hablé de mi accidente, pero tener a mis seres queridos y amigos más cercanos a mi lado fue el sistema de apoyo que me mantuvo tranquilo y positivo para superar esta dolorosa situación. Me siento bendecido y agradezco más que nunca a la música, que mantuvo intacta mi fe y me ayudó a superar esa experiencia”, dijo Feid.

“La temporada 2 de Sprite Limelight demuestra cómo UMG For Brands continúa conectando a nuestros socios con algunos de los artistas más notables y emergentes del mundo, para generar creaciones relevantes que empaticen con los consumidores a nivel global. Estamos ansiosos por vibrar con los momentos musicales que nuestros artistas crearon para los fanáticos de siempre y los nuevos, a través de esta oportunidad proporcionada por una marca establecida como Sprite”, dijo Richard Yaffa, EVP, Global Brands, Universal Music Group.

Sprite Limelight, sus intrépidos artistas y la música que crearon continuarán siendo un catalizador para que los fanáticos de la música superen sus propios desafíos acalorados en 2023 y más allá.