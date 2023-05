¿Infidelidad? El Príncipe William y Kate Middleton llegan a arrojarse cosas en sus constantes discusiones

Los príncipes de Gales al parecer no son una pareja perfecta. Recientes declaraciones del biógrafo de la realeza Tom Quinn confirman que los esposos hasta se han lanzado cosas en medio de sus constantes discusiones. Todos sus conflictos están enfocados a los supuestos rumores de infidelidad que involucran al príncipe William.

Sus peleas han llegado hasta el extremo de perder la razón; se reseñó. Estos relatos han sido directamente vinculados con los rumores de infidelidad del Príncipe William, mismo que ha estado siendo relacionado con la Duquesa de Cholmondeley Rose Hanbury desde el año 2019.

Esta hipótesis ha tomado fuerza tras las recientes declaraciones de Kate donde expresó que William ya no era detallista con ella.

La noticia alarmó a los internautas y dejaron sus mensajes a través de YouTube.

“No creo que él quiera repetir la triste historia que su mamá vivió. Y tampoco quedarse sin Reyna... Ellos son muy estables y centrados”.

“No se puede fingir tanto y por tanto tiempo. Hasta el lenguaje no verbal habla de una relación estable y llena de admiración uno por el otro. Eso no significa que no tengan dificultades. Lo demás será especulación acerca de personajes admirados y tremendamente públicos”.

“Todos los matrimonios tienen sus altas y bajas. Ellos son realeza pero son humanos, no son perfectos. Pero lo que reflejan es puro amor y admiración”.

“Qué ganas de molestar. Yo veo un afán enfermizo de querer dañar la imagen de los príncipes de Gales... será por envidia de alguna persona en especial”, son algunos de los mensajes en Internet.

Kate Middleton y el príncipe William se conocieron en 2001 cuando ambos estudiaban en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia. Al principio, fueron solamente amigos, pero luego de la amistad surgió el amor y comenzaron a salir en 2003.

Después de dar a conocer su relación en público, la pareja se convirtió en el centro de atención de la prensa y fue esa presión de los medios lo que provocó que se separaran por un tiempo en 2007. Sin embargo, la ruptura duró tan sólo unos meses hasta que regresaron a estar juntos. Finalmente se comprometieron y se casaron el 29 de noviembre de 2011. Juntos tienen tres hijos.