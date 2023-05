Sofía Reyes y Danna Paola se unen para celebrar el pop mexicano

Durante el encuentro con Sofía Reyes se recordó su inicio con una girl band llamada Tao que se formó hace más de una década en Guadalajara. Mucho ha pasado en su carrera desde ese proyecto musical, ahora la cantautora se ha colocado como una de las artistas que marcan la nueva generación del pop latinoamericano.

“Qué loco que llegaste a vernos desde Tao, no mucha gente me conoce desde ese momento, fue hace 12 años. Tao fue una experiencia a la que siempre le voy a agradecer. Tenía 15 años cuando me fui de mi ciudad (Guadalajara), pero todos estos años me he encaminado a hacer la música muy cercana a mí”, dijo en entrevista con Publimetro.

Sofía Reyes y Danna Paola, aliadas del pop mexicano estrenan TQUM

Sofía Reyes y Danna Paola, actualmente dos de las popstars más importantes de su generación, han unido fuerzas para colaborar en la canción TQUM (Te quiero un montón), que se encamina a ser la favorita del verano.

El sencillo y video se estrenan este jueves en todas las plataformas digitales.

“Mi primer encuentro con Danna Paola fue con Amy, la niña de la mochila azul (risas). Soy fan de esa novela... ¡Muy fan! No recuerdo dónde la conocí, pero ya nos seguíamos en Instagram, así que cuando nos vimos platicamos de hacer canciones y hablamos de las dos mexicanas de la misma edad (27 años) y del pop. Ahorita que llevo un año trabajando en este álbum, esta canción pensé que era muy para Danna Paola, muy pop y quería hacer algo con ella que no fuera reguetón, pues quería defender el pop como mexicana. La canción es muy honesta, muy padre y en el video también, eso fortaleció nuestra relación”, comentó.

Sofía Reyes y Danna Paola. (Foto: Cortesía.)

Uno de los objetivos de la cantante es crear una comunidad artística libre de egos y de continua colaboración para fortalecer el pop en español con nuevas voces.

“Danna y yo lo platicamos de hacerlo más, además tenemos que traer más artistas, hacer una ola y un ejército de artistas mexicanos fuera de egos. Entre nosotras hay más conversaciones de este tema, de apoyarnos de manera genuina, así me lo ha comentado Danna y Becky G. Cuando empezamos en la industria se daba el tema de la competencia y la presión por ganar, nos decían: ‘quítale el lugar’. Nosotros hemos cambiado la jugada para sentirnos seguras desde nuestro lugar. Creo que entre mexicanos y mexicanas hay que apoyarnos y colaborar más”, añadió.

Tras dar a conocer el primer sencillo de su nuevo material discográfico titulado Luna, la propia cantante describió cómo sonará, “hay desde bachata, reguetón sutil, afrobeat, una canción como con house, pero todo entra en el mismo mundo, porque me gusta explorar; es un disco muy divertido que sale a finales de este año”, detalló.

“Es muy poderoso compartir esta canción con Danna Paola, obviamente por el hecho de que somos mexicanas y amigas, pero también porque es muy pop y para las dos es importante hacer música que lo celebre” — Sofía Reyes

Al final, le preguntamos qué la mantiene humilde y así respondió, “todo tiene que ver con mi familia y la gente que me rodea. También influye todo el tema de trabajo personal y salud mental. Por ejemplo, llevo 10 años con mi psicólogo y la gratitud es la número uno, reconocer los esfuerzos y celebrar desde un lugar lleno de paz”.

Alista su primera gira para 2024

Estreno. Para acompañar al nuevo sencillo, se lanzó el video para TQUM simultáneamente. Dirigido por Mamo Vernet, el video muestra a las cantantes atrapadas en un avión de pesadilla, por lo que se dedican a hacer un caos y pasarla increíble. El video refleja la cualidad divertida de la canción así como lo bien que se llevan Sofía y Danna.

Gira. “El próximo año quiero salir de gira por primera vez, porque nunca he hecho tour y es algo que tengo muy presente, eso viene porque creo que es el momento”, reveló la cantante.

Logros. Ha tenido nominaciones a premios como los Latin Grammy, Latin American Music Awards, MTV Europe Awards, Premios Juventud y NRJ Music Awards, entre otros. Gracias al éxito viral de 1 2 3 en Tik Tok, se convirtió en la artista latina femenina con mayor número de creaciones en la plataforma con ocho millones de videos.