Céline Dion cancela su gira mundial por problemas de salud

Céline Dion se encontraba entusiasmada por continuar con su gira mundial ‘Courage World Tour’, no obstante la misma cantante anunció la cancelación de las fechas debido a los síntomas con los que tiene que lidiar al padecer el síndrome de persona rígida.

También te puede interesar: Celine Dion es diagnosticada con una enfermedad neurológica incurable

La cantante publicó un comunicado a través de sus redes sociales, mismo en el que confirmó que no podría trabajar en la gira, ya que actualmente se encuentra enfocada en mantenerse estable.

“Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%” señaló la intérprete.

Celine Dion es diagnosticada con una enfermedad neurológica incurable. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

Céline Dion cancela su gira mundial

Fue en diciembre de 2022 cuando Dion pospuso varios conciertos, esto tras haber sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, mismo que le ha costado desenvolverse con normalidad en el escenario, no obstante, sigue lidiando con las manifestaciones de la enfermedad.

“No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo y que estoy deseando verlos de nuevo” detalló la Céline Dion.