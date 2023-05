Kim Kardashian y el peor de sus temores de no poder encontrar pareja: “Tengo cuatro hijos y más de 40 años”

La vida sentimental de Kim Kardashian ha estado revolucionada en los últimos dos años. Anunció el divorcio de Kanye West, en 2021, padre de sus cuatro hijos, y comenzó a salir con el actor y comediante Pete Davidson, de quien también se separó recientemente.

En los últimos meses, Kim tomó un descanso y dedica tiempo a sus negocios, sus hijos y sus amigos más cercanos. Sin embargo, el tema pareja no deja de ser un pendiente para la socialité de 42 años. Durante la transmisión de un episodio de su reality show, The Kardashians, la misma empresaria y modelo confesó sus peores temores de no poder encontrar un nuevo amor.

Según lo reseña una nota de la revista Quien , Kim Kardashian dijo: “A veces analizó demás lo que siento y pienso, ' ¿quién va a querer salir conmigo? Tengo cuatro hijos, tengo 40 años, ¿sabes? Es como, oh Dios mío, ¿quién va a querer lidiar con los dramas?”.

“Pero mi persona será como, ‘Al diablo con eso, sé que será difícil pero estamos juntos y lo vamos a lograr’, así que solo estoy esperando a esa persona. Me siento como una fracasada. Es mi tercer matrimonio. Me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz”, añadió.

En referencia a su reciente ruptura con Pete Davidson, aunque le dolió, mencionó que fue una separación muy madura. “Tuvimos pláticas y pláticas, habíamos estado hablando de eso, así que ambos nos comunicamos muy bien al respecto. Obviamente es triste”, mencionó.