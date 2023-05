Luego de que surgieron varios rumores sobre la llegada de Lana del Rey, este viernes 26 de mayo se confirmó de manera oficial el concierto que ofrecerá la cantante estadounidense en el Foro Sol de la CDMX.

Lana del Rey llegará a México para promocionar su disco ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’, convirtiéndose en la primera vez de la intérprete de ‘National Anthem’ en el Foro Sol, ya que en sus visitas anteriores se presentó en el Pepsi Center y distintos festivales musicales.

. Imagen Por: (Katie Stratton/AFP)

Lana del Rey en México

Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como Lana del Rey estará el próximo 15 de agosto, convirtiéndose en una de las artistas más esperadas por parte de sus fanáticos mexicanos.

Lana del Rey confirma su regreso a México (Captura de Pantalla)

Preventa y venta oficial

De acuerdo con información oficial la preventa para este evento se llevará a cabo este miércoles 31 de mayo por medio de Ticketmaster. Asimismo, la venta general dará inicio el 1 de junio.

🚨 Lana del Rey (Precios 💵)

🏟️Foro Sol

🗓️15 de agosto 2023



💸Rango de precios aproximados by @DarkPeko:

👉🏼$580 ($696) a $2,580 ($3,096)



⚠️ Precios entre paréntesis INCLUYEN CARGOS aproximados.#tickethamster 🐹 #ocesa #LanadelRey pic.twitter.com/LVDAVyCzp4 — Tickethamster (@tickethamstermx) May 26, 2023

Precios

A pesar de que aún no se revelan de manera oficial los precios de los boletos, en redes sociales comienzan a especular sobre los mismos, los cuales van desde los 580 a los 2 mil 580 pesos mexicanos, esto depende de la zona y la cercanía con el escenario.