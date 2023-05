5 canciones que demuestran porque Tina Turner fue la mejor

Tina Turner fue una de las cantantes más reconocidas en Estados Unidos y gran parte del mundo, pues sus temas musicales destacaron de tal manera, que esta logró triunfar en la historia de la música. Por este motivo, recordamos a la artista con estos 5 temas musicales que demuestran porque ha sido la mejor de todos los tiempos.

1. A Fool In Love

Fue en 1960 cuando se estrenó este tema musical, el mismo que dio a conocer el grandioso talento de Tina Turner en su carrera profesional, pues en el mismo se entrega totalmente a un amor dominante al momento de interpretarlo

2. We Don`t Need Another Hero

Una de las canciones que nunca podía falta en sus giras mundiales era ‘We Don’t Need Another Hero’. Fue en 1985 cuando se estrenó este tema musical que nació como tema central de la BSO en la película Mad Max.

3. River Deep, Mountain High

Esta es una de las canciones que sin duda nació para que Tina Turner fuera su interprete. El compositor, Phil Spector, fue quien la escribió tras haber estado durante un mal tiempo en su carrera, la cual había iniciado en 1960. Así que, con la idea de que Turner fuera quien la entonara, Spector se la entregó en 1966. Asimismo, la cantante aseguró que la interpretó aproximadamente 500 veces.

4. The Best

Mejor conocida como ‘Simply’ debido a su estribillo, este sencillo de 1989 fue interpretado en primera instancia por Bonnie Tyler, pero en ese momento no consiguió la receptividad del público. Sin embargo, luego de que Tina la cantara, esta situación cambió, convirtiéndose en uno de los éxitos más importantes de la historia.

5. Proud Mary

Esta es otra de las canciones en las que Tina Turner dejó una inigualable interpretación, convirtiéndose en un éxito total. Y, aunque fue una composición de Creedence Clearwater Revival, sin duda alguna la cantante le daba ese toque que llevaba el tema a otro nivel.