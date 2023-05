Ana Gabriel brindó concierto lleno de éxitos, regaños, discursos y... ¡Chivas!

Ana Gabriel se plantó en el escenario del Auditorio Telmex en Guadalajara para hacer un recorrido musical de sus 49 años como artista. La cantautora inició su concierto casi una hora después de lo programado, ante poco más de ocho mil 500 personas.

Acompañada de una gran banda, la cantante lució más delgada, reconoció que se encuentra muy cansada tras año y medio de andar de gira con Por amor a ustedes.

La velada inició con Esta noche, Soy como quiero ser y un popurrí con algunas de sus canciones más exitosas.

“Gracias por la sorpresa que me diste de esta serie de concierto y gira por el país, la verdad es que después de que termine mi gira en Inglaterra, voy a tomarme un merecido descanso. Llevo año y medio con esta gira y, la verdad, ha sido agotadora. He bajado mucho de peso, ustedes se han dado cuenta, ya todo me queda aguado. Pero me ha crecido el corazón porque he ganado mucho”, fue su primera interacción con los asistentes.

“Mucha gente pensaba que Ana Gabriel ya estaba descansando. Siempre decían ya no se ve y no se escucha, pero yo no me escucho porque yo no soy chismosa, porque yo nací para cantar, así ha sido durante casi 49 años” — Ana Gabriel

Durante las casi tres horas de show, la intérprete tomaba tiempo entre canción y canción; además, de los mensajes que compartía, algo que generó ovaciones, pero también algunas rechiflas, por los minutos que le tomaba.

“Gracias por demostrar el amor. Desde que salió ala venta los tres conciertos no me dejaron atrás, no podía fallar”, añadió.

Ana Gabriel mostró varios momentos de su personalidad, desde enfrentar a un fan que llevaba un letrero y el cual, ella no entendió le respondió: “está mal escrito y no le entiendo, no sé lo que me quisiste decir”.

Fueron en total 23 canciones con su banda de músicos y mariachi.

Sermonea al público y celebra a las Chivas

Ana Gabriel percibió al público muy apagado desde las primeras canciones y así se los dijo durante una pausa del concierto.

“Los siento así como ahuevonados... ¿Qué les pasa? Están como achivados, no sé. Me pregunto porqué Guadalajara no está encantado todavía si tuve sold out. Mañana (hoy) para que le vayan sabiendo la gente, si están algunos de los medios que sepa el público que le show no es a las nueve, me voy a quedar a ver el partido... ¡No es cierto!, pero nos vamos a llevar la copa”, dijo.

“Yo soy Chiva desde que era niña, pero las Chivas y yo no nos hacemos viejos, nada mas cambiamos de personajes o director técnico. Por eso que mañana vamos a levantar la copa”, agregó.